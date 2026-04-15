В Томске усилят контроль за передвижением электросамокатов

Администрация Томска и компании по прокату электросамокатов достигли договоренностей, в рамках которых власти смогут усилить контроль за их перемещением. Также рассматривается возможность разработки проектов городских велодорожек, сообщил в своем телеграм-канале мэр Томска Дмитрий Махиня.

— Компании за свой счет нанесут разметку для парковок. Кроме того, в тестовом режиме нам предоставят доступ к программе, где видно местоположение всех самокатов, — отметил мэр.

Он уточнил, что по действующему соглашению в городе определены места для порядка 40 специализированных парковок. В ряде общественных пространств: таких как площадь Ново-Соборная, Буфф-сад, Игуменский парк, Губернаторский квартал, а также Михайловская и Университетская рощи, скорость передвижения электросамокатов ограничена 10 километрами в час. Еще в ряде мест — на верхней террасе Лагерного сада, в Городском саду, на территориях школ, больниц, детских садов, спортивных и досуговых площадок, а также кладбищ использование этих транспортных средств полностью запрещено.

В администрации также намерены привлечь организации к разработке проектов велодорожек в Томске.

— Убежден, что все компании, работающие в нашем городе, должны быть социально ответственными, — отметил мэр.

