В Томске перекроют движение на участке Октябрьской

27 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова, из архива издания

Завтра утром, 28 апреля, в Томске перекроют участок ул. Октябрьской от ул. Мамонтова до ул. Кривой, сообщает пресс-служба АО «ТомскРТС».

Ограничение связано с заменой участка тепломагистрали №2 под автодорогой. Улица Октябрьская в текущем году будет заасфальтирована подрядчиком мэрии в рамках ремонта дорог второй и третьей категории.

Перекладка теплосетей пройдет с 09.00 вторника, 28 апреля и завершится в 20.00 среды, 29 апреля. В этот период будет перекрыто движение транспорта по улице Октябрьской на участке от улицы Мамонтова до улицы Кривая.

Томичей просят учитывать информацию о перекрытии при планировании передвижений по городу.

