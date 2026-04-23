Резюме много, людей не хватает: что происходит с рынком труда в Томской области

23 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Сегодня все чаще слышны новости об остановке зарплатной гонки и развороте рынка труда в сторону работодателя. Вакансий все еще много, но и соискателей немало.

Какая картина складывается на рынке труда Томской области сегодня, на что делают упор работодатели и почему молодые люди все чаще обращаются к услугам Кадрового центра «Работа России» — рассказываем в нашем материале.

От рынка работодателя к рынку соискателя

Фото: Савелий Петрушев

В начале 2026 года конкуренция за рабочие места в Томской области заметно выросла: в среднем на одну вакансию приходится 11 резюме. Это в 2,4 раза больше, чем годом ранее, и выше среднероссийского показателя, который составляет 9,6. То есть бороться за работу стало сложнее, и речь идет не о локальном, а об общем тренде по стране.

При этом конкуренция распределена неравномерно. Среди «белых воротничков» она просто зашкаливает. Так, в категории «развлечения и медиа» на одну вакансию приходится 75 резюме, в «маркетинге» — 36, а в «топ-менеджменте» — 28. Куда спокойнее ситуация у «синих воротничков». На «производство» приходится 7 резюме на вакансию, 4,8 — на «розницу», 4,4 — на «медицину».

Как отмечают эксперты hh.ru, большинство рабочих и прикладных специалистов вряд ли почувствуют серьезные сложности при поиске работы. Зато работодатели в этих сферах, наоборот, получают больше откликов и могут закрывать свои потребности быстрее.



Но несмотря на рост конкуренции, в Томской области есть профессии, где людей объективно не хватает. В начале 2026 года сохраняется дефицит: главных врачей и заведующих отделениями (примерно 1,4 резюме на вакансию), врачей (1,6), дворников (1,7); заведующих аптекой (2,9), агентов по недвижимости, поваров (по 3 резюме на вакансию) и электромонтажников (3,7). На этих направлениях рынок, скорее, за соискателем: люди с нужной квалификацией могут выбирать из предложений и предъявлять требования к условиям. Для работодателей это может быть сигналом: без конкурентных зарплат, понятных графиков и возможностей развития закрыть такие вакансии будет сложно.

В целом структура интересов соискателей довольно близка к структуре вакансий. При этом эксперты отмечают, что даже если резюме много, не все кандидаты соответствуют требованиям по квалификации и опыту. Так, в 2025 году 90% работодателей в Сибирском федеральном округе говорили о дефиците кадров, и пятая часть — об «остром дефиците». То есть формально конкуренция высокая, но хорошие специалисты по‑прежнему на вес золота.

Кто трудоустраивается?

Фото: Савелий Петрушев

За январь–март 2026 года в Кадровый центр «Работа России» обратились 3 493 человека — на 45,3% больше, чем годом ранее (2 404 чел.). Этот рост связан, в том числе, с активной информационной кампанией и тем, что люди теперь лучше знают, какие услуги здесь можно получить: подбор работы, переобучение, профориентацию.

При этом трудоустроить удалось 1 227 человека против 1 058 человек в январе–марте 2025 года — больше на 16%. Таким образом, увеличилось не только количество обращений, но и эффективность работы центра.

Отдельно стоит сказать о молодежи. Число обратившихся в центр в возрасте до 35 лет выросло на 52% (с 691 до 1 050 человек). Из них 333 нашли работу, тогда как в прошлом году трудоустроились 296.

— Молодые люди активнее и осознаннее выстраивают стратегию присутствия на рынке труда. При этом, как точку входа часто используются государственные сервисы, — отметила начальник Департамента труда и занятости населения Томской области Анна Гомозова. — Работа с молодежью остается одним из наших приоритетов. Одна из ключевых целей Службы занятости региона — достижение показателя трудоустройства выпускников не менее 70%. Еще одним приоритетом в данном направлении является профориентация на всех этапах, начиная с раннего школьного возраста.

Портрет «среднего» соискателя, обратившегося в Кадровый центр «Работа России» Томской области в 2026 году, выглядит так: чаще это женщина (55% всех обратившихся) в возрасте около 40 лет. Примерно каждая третья живет в сельской местности, большинство имеет опыт работы. То есть в центр приходят не только вчерашние студенты, но и взрослые люди, которые хотят найти более стабильную, подходящую или официальную работу.

Каковы тренды?

Фото: Савелий Петрушев

1. От удержания к эффективности

В 2025 году главной задачей для бизнеса было удержать сотрудников. Теперь же акценты смещаются: работодатели все чаще говорят не о количестве людей, а о том, насколько эффективно они работают и каков их вклад в результат. Повышение производительности труда становится ключевым трендом года, и более половины компаний ожидают, что он проявится существенно или максимально.

— Рынок труда сильно отличается от того, что мы видели два года назад. В 2024‑м компании буквально охотились за каждым соискателем — сейчас наступил условный баланс. Но в аграрной отрасли, даже при таком равновесии, остро не хватает рабочих рук. И причина простая: большинство предприятий находятся в селах, а оттуда люди уезжают, — отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом компании «Сибагро» Алина Козырева. — Чтобы удержать людей и привлечь новых специалистов, мы пошли двумя путями. Первый — делаем жизнь на селе комфортнее. Строим спортивные площадки, помогаем школам и больницам, проводим праздники. Например, недавно открыли современные скейт-парки в поселках Светлый и Чистогорский (Кемеровская область), чтобы у ребят появилось безопасное и современное пространство, где они могут кататься, общаться и вести здоровый образ жизни. Второй путь — повышение производительности труда. Мы пересматриваем процессы, внедряем новые технологии. Наша задача — сделать каждое рабочее место максимально эффективным, чтобы справляться с задачами, не наращивая штат любой ценой. Такой подход помогает нам быть надежным работодателем: людям есть, где работать, где жить и чем гордиться.

2. Бренд работодателя и цифровой HR

Длящийся тренд 2026 года — работа над брендом работодателя. Если раньше это считалось чем‑то «для крупных корпораций», сегодня особенно активны компании среднего размера (101–500 человек). Формирование узнаваемого и привлекательного образа работодателя помогает им конкурировать за работников как с малым бизнесом, так и с гигантами.

Параллельно растет цифровизация HR: автоматизация подбора, онлайн‑оценка, электронные системы адаптации и обучения. Каждый третий представитель крупного бизнеса ожидает серьезный прорыв в цифровых HR‑решениях, а драйвером выступают ИТ-компании.

— В 2026 году ИИ используется на всех этапах найма: скрининг резюме, первичные интервью через чат-ботов, прогнозная аналитика вероятности успешного прохождения испытательного срока.

Мы тоже внедрили часть этих инструментов. Экономия времени рекрутера — реальная. Но я скажу то, о чём многие молчат: AI-скрининг плохо работает с нестандартным опытом. Воронка наполняется «средними», но удобными профилями. Кстати, тоже написанными ИИ. Для сложных вакансий у нас обязательный ручной просмотр для всех «пограничных» отказов. Это новый вызов. Научиться работать качественно и находить лучших для компании, — отметила директор по персоналу и организационному развитию компании Rubius Ольга Мальцева. — Рынок стал честнее, но жёстче. Хорошие специалисты по-прежнему в дефиците и по-прежнему стоят дорого. Всё остальное — иллюзии, которые 2025 год окончательно развеял.

3. «Думеры» и «Зумеры»

В 2026 году продолжается работа над установлением рабочих отношений в разнопоколенческих коллективах. В одном отделе могут работать люди предпенсионного возраста и «зумеры», которые только начали карьеру. Как правило, у них могут быть разные взгляды на график, баланс работы и личной жизни, карьеру и обучение. И для компаний это становится еще одним вызовом. Им необходимо учитывать разные ценности в корпоративной культуре, по‑новому выстраивать коммуникацию, наставничество и обратную связь. Эксперты отмечают, что если этим не заниматься, внутри команд накапливается напряжение. А это, в свою очередь, напрямую отражается на эффективности, которая является одним из ключевых приоритетов 2026 года.

