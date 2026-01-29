«Ростелеком» установил 1 300 видеокамер в Томской области

29 января 2026 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» в 2025 году установил 1 300 видеокамер в частных домах и квартирах жителей Томской области. Наибольшее количество устройств размещено в административном центре региона, а также в Томском и Колпашевском районах.

Чаще всего «Умное видеонаблюдение» клиенты компании выбирали для мониторинга придомовой территории, дачных участков и парковочных мест. Сервис дает возможность пользователям удаленно следить за своим жильем с любого устройства, подключенного к интернету.

Записи хранятся на защищенной облачной платформе «Ростелекома» от трех дней, в зависимости от выбранного тарифа. Клиенты могут самостоятельно через приложение настроить детектор движения и расписание работы камеры. Видеопоток легко вывести на телевизор с помощью голосового помощника Алисы, что повышает комфорт использования сервиса.

— Спокойствие за сохранность имущества и безопасность близких — важные приоритеты наших клиентов. Мы предлагаем им возможность заказать доставку камер на дом и установить их самостоятельно или воспользоваться услугой по монтажу и настройке оборудования, — отметил заместитель директора Томского филиала «Ростелекома» Оксана Болдова.

Действующие абоненты компании при покупке видеокамер могут воспользоваться бесплатным доступом к облачному хранению до 24 месяцев. Кроме того, провайдер предоставляет рассрочку на приобретение оборудования.

Подробную информацию об услуге «Умное видеонаблюдение» можно узнать по телефону 8 800 100 08 00 или на сайте компании.

