Томские альпинисты успешно выступили на всероссийских соревнованиях

28 января 2026 / Томский Обзор / Фото: Томская федерация альпинизма

Спортсмены из Томской области привезли медали с всероссийских соревнований по ледолазанию, которые прошли во Владивостоке с 22 по 26 января.

Как уточняют в Томской федерации альпинизма, состязания включали несколько этапов Кубка Росси в дисциплине «ледолазание-скорость» и один этап Кубка в «ледолазании-комбинация». За победу боролись спортсмены из восьми регионов: Кемеровской, Кировской, Московской, Новосибирской, Тюменской областей, Приморского и Хабаровского краев. Томскую область представляли пять участников.

Трое томских спортсменов стали обладателями наград. Так, Владислав Темерев стал вторым в «скорости» и третьим в «комбинации». Анна Павлюк стала обладательницей «бронзы» в «скорости», а Ася Тюлюпо заняла третье место в дисциплине «трудность». Спортсмены претендуют на призовые места в общем Кубке сезона 2025–2026 года, итоги которого станут известны после заключительного этапа, который пройдет в Томске с 11 по 16 февраля.

Следующий старт по ледолазанию пройдет в статусе III-го этапа кубка России по альпинизму (ледолазание-комбинация), IV-го этапа кубка России по альпинизму (ледолазание-скорость, ледолазание-трудность) и всероссийских соревнований по альпинизму среди мальчиков и девочек 11-12 лет, юношей и девушек 13-15 лет, 16-18 лет, юниоров и юниорок 19-21 лет. Соревнования пройдут в Тюмени с 4 по 9 февраля 2026.

