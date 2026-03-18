Власти рассчитывают на возобновление рейсов из Томска в Кедровый в апреле

Власти рассчитывают на возобновление рейсов из Томска в Кедровый в апреле

Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области объявил конкурс на право выполнения субсидируемых авиарейсов из Томска в Кедровый, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замглавы департамента Сергеа Скакуна.

«Если все пройдет по плану, то рассчитываем (на возобновление рейсов — прим. ред.) с середины апреля. Перевозчик будет определен по результатам конкурса, 18 марта он был объявлен, заявки будут приниматься в течение пяти дней», — сказал он.

По словам Скакуна, рейсы планируется осуществлять, как и ранее, три раза в неделю.

Как сообщалось, рейсы из Томска в Кедровый возобновились в апреле 2024 года после двух лет поисков перевозчика. Победителем конкурсов в последние годы становилось красноярское ООО «Аэропром». Рейсы выполнялись три раза в неделю с аэродрома «Березкино» под Томском.

Муниципальное образование город Кедровый с населением 2,6 тыс. человек — один из самых труднодоступных муниципалитетов Томской области. Город был построен посреди тайги для освоения окрестных нефтяных месторождений. Связь города с «большой землей» осуществляется по зимнику либо по воздуху.

