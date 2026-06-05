«Точка гравитации» проведёт летние мастер-классы, экскурсии и викторины для томичей

5 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Томский областной краеведческий музей

В июне томская «Точка гравитации» проведёт программу для детей и взрослых, посвящённую технологическому и художественному творчеству.

Посетителей ждут интерактивные экскурсии с элементами квеста, мастер-классы по работе со стразами и народными орнаментами, а также игра ко Дню молодёжи.

Как уточняют организаторы, июнь в «Точке гравитации» посвящен технологическому и художественному творчеству. Так, с 1 по 19 число в Центре начала наук проходят «Каникулы изобретателя». Участникам на выбор предлагаются две интерактивных экскурсии с элементами квеста.

Первая называется «Покоряем небо» — истории создания летательных аппаратов от Леонардо да Винчи и винтокрылой машины Ломоносова до современных реактивных самолётов и космических ракет.

Вторая — «Русские умельцы» — посвящена российским «кулибиным», учёным и инженерам, которые своими разработками изменили облик мир. Ребятам расскажут, чем прославились Кулибин, Лодыгин, Яблочков и Сикорский. На любую экскурсию можно записаться и прийти с компанией друзей или всей семьей.

Фото: Томский областной краеведческий музей

В воскресенье, 14 июня, в «Точке гравитации» пройдет мастер-класс по работе в технике «пуантилизм». Эксперты помогут создать красивый образ, используя стразы. А еще участники обсудят понятия «точки» в языке и в культуре — от пунктуации и геометрии до географических «горячих точек».

В воскресенье, 21 июня, томичей приглашают вспомнить о красивых традициях русских народных промыслов (техник прикладного искусства росписи, миниатюр и игрушек), обсудить передачу культурного кода через художественную символику, и научиться писать народные орнаменты, приобщившись к культуре самобытного творчества. Ко Дню молодёжи организаторы подготовили интерактивную игру с погружением в возможные миры будущего.

Фото: Томский областной краеведческий музей

В июле гостей «Точки гравитации» ждут опыты с водой и воздухом, экскурсии о науке и семейных традициях, викторина о томском крае и мастер-класс по развитию мышления. Музей находится по адресу: пр. Ленина, 26, 4 этаж.

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