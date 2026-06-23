Более 200 работодателей примут участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства в Томске

23 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В пятницу, 26 июня, в Томской области пройдет очередная Всероссийская ярмарка трудоустройства. В программе запланированы мероприятия для всех категорий граждан — от школьников до опытных специалистов, а также работодателей.

Как уточняют в пресс-службе Правительства региона, для представителей организаций Томской области будет организована серия деловых встреч и тренингов, направленных на повышение эффективности кадрового менеджмента. Работодателей познакомят с сервисами службы занятости, которые упрощают процедуру найма и помогают с трудоустройством приоритетных категорий. Такие встречи пройдут в Томске, Первомайском и Кривошеинском районах. В Александровском районе пройдёт круглый стол, посвящённый техникам оценки кандидатов, а в Стрежевом компаниям помогут подготовиться к ярмарке для достижения максимального результата.

В Томске в рамках ярмарки пройдет «Фестиваль профессий» для школьников и студентов. Также состоится лекторий с участием молодых специалистов, которые поделятся реальным опытом построения карьеры. Для школьников в районах организуют профтуры, студентов ждут практические тренинги по тайм-менеджменту, мастер-классы по составлению резюме и подготовке к собеседованию, а также возможность получить адресную поддержку в рамках встреч молодёжных клубов.

— Сегодня ярмарка — не просто площадка для встреч, а целая экосистема возможностей. В ней примут участие свыше 200 работодателей, которые предложат соискателям более 1000 вакансий на 2700 рабочих мест. Наша задача — предоставить каждому человеку и предприятию именно те инструменты, которые нужны им для роста и развития, — отметила Анна Гомозова, начальник департамента труда и занятости населения Томской области.

Подробнее обо всех мероприятиях можно узнать на сайте, а также во всех территориальных отделах Кадрового центра «Работа России» Томской области.

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