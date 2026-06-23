В центре Томска появится «Народный вишневый сад»

23 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

В центре Томска появится «Народный вишнёвый сад» — новое общественное пространство рядом с Музеем деревянного зодчества. На заброшенном участке планируют высадить вишни, яблони и декоративный миндаль, а также установить арт-объекты и оборудовать зону отдыха для горожан.

Проект реализуют по инициативе Центра сохранения исторического наследия (волонтерское движение «Том Сойер Фест»). Старт работам дал «Народный субботник», который прошёл здесь 1 мая: волонтёры начали расчищать территорию и готовить её к будущим посадкам.

Основу сада составят вишни, яблони и декоративный миндаль. Организаторы подчёркивают, что планируют высадить сибирские морозоустойчивые сорта. На территории также появятся арт-объекты и инсталляции, посвящённые русской усадебной культуре. Как рассказала председатель Центра сохранения исторического наследия Светлана Савина, идея проекта родилась спонтанно.

— Мы убирались на субботнике первого мая. Я ходила по улице Советской, и жители одного из домов подошли ко мне и спросили: «А вы только убираете дома или ещё зеленью занимаетесь? У нас есть лишние саженцы вишни, может быть, вы их куда-нибудь возьмете?» В команде есть гид-экскурсовод Евгения Васильева, которая занимается озеленением и ландшафтом. Начали рассуждать про вишневый сад. И тут девушка, которая тоже была на субботнике, услышала и сказала: «Ой, вишня! Я всегда мечтала». Она вернулась из Китая, видела, какие шикарные вишневые сады бывают, и предложила попробовать сделать такой же в Томске.

На следующий день организаторы обратились к заместителю начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска Наталье Киневой, и та предложила территорию в центре города.

— Мы искали место, которое могло бы стать пространством с арт-объектами, зоной для отдыха, театральных читок и встреч. И чтобы все это было в контексте вишневого сада. Помните, как у Чехова — там порубили сад. А мы хотели бы создать его. У нас такой, знаете, анти-чеховский вишневый сад, — пояснила Савина.

Проект объединил Музей деревянного зодчества и Театральную мастерскую Ольги Райх. На участке уже идут работы по расчистке территории. Волонтеры косят траву, убирают мусор и готовят почву для посадок. Организаторы обеспечивают инструментом всех желающих помочь. К проекту уже подключились разные сообщества. Саженцы обещали передать казаки, которые тоже участвовали в первомайском субботнике. Жители Кривошеинского района сообщили, что готовы поделиться вишней из своего питомника. Кроме того, саженцы плодовых кустарников пообещали передать супермаркеты «Дача».

— Это однозначно нужно горожанам, томичам, которые любят свой город. Мне кажется, людям очень важно быть сопричастными к жизни города, а не просто печально наблюдать за разрушенными дорогами и сидеть на диване, а делать то, что возможно сделать своими руками: украшать и озеленять город. Судя по отзывам, к нам готовы прийти совершенно разные участники — от студентов до пенсионеров. Получается, что это действительно народный вишнёвый сад — всем миром собирается, — отметила председатель Центра.

Отдельная зона будет отведена под «Сквер наличников» — экспозицию под открытым небом, где соберут старинные томские наличники, спасенные от разрушения.

— Договорились разместить здесь деревянные наличники и создать площадку, чтобы рассказывать о важности сохранения деревянного зодчества и потенциально заинтересовать инвесторов. Художники предлагают сделать арт-объект из лопат, которыми будем работать, поставить качели, как раньше были приусадебные, — рассказала Светлана Савина.

Организаторы планируют проводить в саду театральные читки, лекции по ботанике и архитектуре, камерные встречи. Одна из идей — коллективная варка варенья из собранного урожая и чаепитие из самовара, как это было принято в исторических усадьбах.

— Мы будем варить варенье из вишни — пока замороженной — прямо на крыльце Музея деревянного зодчества, как это было в старинные времена. Помните, дворянские усадьбы? Мы хотим сделать такое пространство уютным, дачным, купеческо-усадебным, — добавляет Светлан Савина.

28 июня состоится открытие высадки вишневого сада. В 12.00 стартует быстрая уборка мусора. В 12.30 Ольга Райх, актриса томского ТЮЗа, в роли Раневской откроет мероприятие театральным перформансом. После чего стартует высадка. Одновременно волонтеры займутся восстановлением крыльца Музея деревянного зодчества, которое, по словам организаторов, находится в разрушенном состоянии. Завершится открытие сада варкой вишневого варенья и чаем с пирогами.

— Мы сможем засадить лишь часть сада — там огромная территория, которая еще и заросшая. Мы хотим всю эту территорию облагородить разными сортами плодовых деревьев. Есть мысли и про яблони наши сибирские, и про миндаль, который может расти в Сибири, и многолетние цветы. Мы хотим сделать настоящий сад, — поделилась Светлана Савина.

Напомним, что Музей деревянного зодчества расположен в бывшей усадьбе архитектора Андрея Крячкова. А около него был разбит сад, на месте которого позднее построили электроламповый завод. Яблони, сохранившиеся за домом до наших дней, были посажены самим архитектором.

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