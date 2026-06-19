От теории к практике: Томскнефтехим провёл День технологий искусственного интеллекта

19 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Денис Титов

На «Томскнефтехиме» прошёл «День технологий искусственного интеллекта» — мероприятие, посвящённое практике и потенциалу применения генеративного ИИ для роста личной эффективности и решения производственных задач.

Участникам показали реальные кейсы, которые уже пилотируются в разных функциях компании, рассказали о доступных внешних и внутренних инструментах, а затем предложили на практике потренироваться в генерации гипотез автоматизации рабочих задач с использованием нейросетей.

ИИ-макросы

Илья Зубов делится опытом использования ИИ Фото: Денис Титов

Цель мероприятия состояла не только в том, чтобы познакомить сотрудников с новыми технологиями, но и продемонстрировать, что искусственный интеллект может быть рабочим инструментом уже сегодня: для анализа информации, автоматизации рутины, подготовки материалов и поиска новых подходов к привычным задачам. Практическим опытом поделился главный эксперт направления экономика и финансы «Томскнефтехима» Илья Зубов. Он рассказал об использовании нейросетей для упрощения рабочих процессов, например, приведения сложных Excel-отчетов к простому виду.

Фото: Денис Титов

— Когда в 2026 году изменилась методика распределения плана по маркам готовой продукции полиэтилена, возникла необходимость адаптировать тяжёлый, сложно отформатированный отчёт под новые задачи. Вместо того чтобы каждый месяц тратить на это по пять-шесть часов, я решил попробовать другой путь — использовать ИИ для создания Excel-макроса, — рассказал Илья Зубов.

Не имея навыков программирования, он поэтапно сформулировал, что нужно сделать, убрал из данных всё лишнее и конфиденциальное, а затем начал дорабатывать решение вместе с нейросетью. Первый вариант не заработал сразу, но после уточнений и нескольких итераций Илье все же удалось получить нужный макрос. В итоге на входе был тяжёлый исходный отчёт, а на выходе появилась аккуратная таблица нужного формата, на подготовку которой теперь уходят уже не часы, а минуты.

ИИ-экзаменатор

Сергей Петунькин показывает, как можно навайбкодить ИИ-агента Фото: Денис Титов

Ещё один кейс представил ведущий инженер-эколог «Томскнефтехима» Сергей Петунькин. Он рассказал о разработке ИИ-экзаменатора — агента для проверки знаний сотрудников. Идея выросла из практической задачи: аттестация отнимает много времени у руководителей, и часть этой нагрузки решили автоматизировать. Сначала при помощи нейросетей было подготовлено техническое задание, затем — написан код, после чего прототип опробовали на коллегах и доработали.

Сегодня система позволяет назначать сотруднику тестирование по ссылке, проходить его с телефона или компьютера, а затем получать результаты в структурированном виде. В тест входят вопросы, на которые можно отвечать голосом или текстом. По итогам формируется отчёт с анализом ошибок и списком тем, которые требуют внимания и более глубокого понимания материала. По оценке автора решения, время проверки в отдельных случаях сократилось до одной минуты.

Больше ИИ в «СИБУРе»

Анастасия Нестеренко Фото: Денис Титов

О поэтапном внедрении ИИ в компании рассказала руководитель по непроизводственному обучению корпоративного университета СИБУРа Анастасия Нестеренко. По её словам, сейчас задача компании — сформировать у сотрудников на всех уровнях базовое понимание искусственного интеллекта и привычку воспринимать его как рабочий инструмент повседневной эффективности. Первый уровень — это использование ИИ для личной продуктивности, следующий — внедрение в собственные процессы, а в перспективе — трансформация с помощью нейросети крупных бизнес-процессов.

Отдельный блок был посвящён безопасному использованию ИИ и корпоративной инфраструктуре. Руководитель по развитию платформы данных СИБУР Диджитал Антон Нужный напомнил о рисках утечки данных, предвзятости моделей и ошибочных рекомендаций при работе с внешними сервисами. Чтобы этого избежать, в компании не только много внимания уделяют образованию, но и развивают защищённый контур ИИ-инструментов, включающий как решения для работы с текстами, так и платформы для создания ИИ-агентов. Среди доступных инструментов также есть решения для транскрибации встреч, создания баз знаний, а также low-code/no-code инструменты для быстрой проверки бизнес-гипотез.

Антон Нужный Фото: Денис Титов

Такой подход соответствует общей стратегии СИБУРа, в которой ИИ рассматривается как один из ключевых драйверов цифровой трансформации и повышения производительности труда.

ИИ-практика

Практическая работа Фото: Денис Титов

Практическая часть мероприятия была посвящена изучению конкретных инструментов, а также освоению понятного алгоритма поиска и реализации идей для автоматизации с использованием ИИ. выявить задачи, которые можно обернуть в практический рабочий сценарий, предлагала варианты применения ИИ и рекомендовала выбрать одну простую задачу для реализации — без большого массива данных, закрытых материалов и сложной подготовки. Одновременно модель подсказывала, в каком инструменте эту задачу лучше решать, и давала понятную пошаговую инструкцию.

Командная работа Фото: Денис Титов

Фото: Денис Титов

Такой формат, по сути, переводил тему искусственного интеллекта из теоретической плоскости в прикладную. Сотрудники не просто слушали о возможностях технологий, а учились выявлять собственные рабочие сценарии, быстро проверять гипотезы и видеть, где именно ИИ может дать практический эффект в текущей деятельности.

— «День технологий ИИ в Томске — часть масштабной программы СИБУРа по обучению и развитию культуры ИИ в компании. Мы видим интерес и высокую вовлеченность со стороны коллег, они достаточно активно генерируют гипотезы, хотят учиться и развиваться в этой сфере, — отметила руководитель по коммуникациям СИБУРа Цифрового Ольга Ващенко. — При этом в „Томскнефтехиме“ уже есть продвинутые пользователи, которые активно используют нейросети и автоматизируют работу, показывая реальные результаты».

Фото: Денис Титов

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