Еще два томских «Дома за рубль» нашли инвесторов

3 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петршуев

В Томске два исторически ценных градоформирующих объекта нашли инвесторов, которые займутся их восстановлением. Речь идет о дома по ул. К. Маркса, 29/1 и на проезде Белинского, 3, сообщает пресс-служба мэрии.

Победителями торгов на право аренды первого дома стал ИП Ефремова Татьяна Филипповна, на проезде Белинского, 3 — ООО «ЭкоСервис». В ближайшее время с ними заключат договоры.

Всего с начала года в Томске контракты по аренде семи «Домов за рубль», тогда как в программе на сегодняшний день участвуют 70 зданий.

— Считаю это хорошим достижением в год, когда наша программа «Дом за рубль» празднует свое 10-летие. Интерес у инвесторов не ослабевает, мы со своей стороны находимся в постоянном диалоге с арендаторами. Ведь задача у нас одна — сохранить и дать новую жизнь ценным историческим домам, — сказал мэр Томска.

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