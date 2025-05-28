Подростки смогут исследовать город и выпустить собственные зины на «Томском хронотопе»

В середине июня Сибирский филиал Пушкинского музея запускает лабораторию для подростков «Томский хронотоп». Её участники исследуют город и подготовят собственные зины под руководством опытных наставников.

Как уточняют организаторы, лаборатория пройдет с 16 по 22 июня. К участию в ней приглашаются молодые люди в возасте от 14 до 18 лет. В рамках лаборатории они проведут художественное исследование города, изучая и сопоставляя его историю и современность в самых разных проявлениях. Ребята научатся выстраивать свой личный диалог с городской средой, фиксируя наблюдения и размышления в форме зина.

— Задумывались ли вы когда-нибудь, что все, что окружает нас в городе, является результатом принятых кем-то решений? Кто-то посадил это дерево, кто-то выбрал цвет и рисунок плитки, как-то появилась эта выбоина в асфальте и каменные крошки вокруг, кем-то оставлена надпись на стене… Город создается людьми, но не только в момент его основания — он создается каждый день, каждую секунду. Можно увидеть в нем живой и изменчивый организм, таинственный лабиринт, шкатулку с сокровищами, место путешествия, хранящее след человека и обладающее неповторимым собственным характером, — рассказывают организаторы.

В рамках лаборатории участники будут экспериментировать с текстом и графикой, жанрами коллажа, реди-мейда и вербатима, авторскими способами структурирования, обобщения, компоновки и верстки материалов. Результатом серии полевых и студийных занятий станут авторские зины, которые исследователи представят после завершения проекта в «Кабинете Пушкинского».

Программа лаборатории предполагает полевые и студийные занятия на территории Сибирского филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина, Научной библиотеки Томского государственного университета и Буфф-сада.

Ведущими лаборатории выступят историк книги, заведующий сектором самиздата и нетрадиционной печати, научный сотрудник лаборатории книговедения ГПНТБ СО РАН Антон Метельков, а также историк архитектуры, младший научный сотрудник сектора самиздата и нетрадиционной печати лаборатории книговедения ГПНТБ СО РАН Валерия Яковлева.

Лаборатория рассчитана на 10 участников. Заявки принимаются до 8 июня. Оставить их можно здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».