Уровень воды в Томи в районе Речвоказала за сутки вырос более чем на три метра

13 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

За прошедшие сутки уровень воды в Томи в районе Речного вокзала Томска вырос на 305 сантиметров. За ночь река прибавила 20 сантиметров, сообщил в своем телеграм-канале мэр Дмитрий Махиня.

Согласно данным сайта цур70.рф, уровень воды в Томи в районе Речного вокзала составляет 727 сантиметров. До критической отметки осталось 23 сантиметра. В районе Лагерного сада за сутки уровень воды снизился на 169 сантиметров.

На ул. Лермонтова Ушайка поднялась на 270 сантиметров, на Степановке уровень упал на 10 сантиметров. На Басандайке в Аникино вода упала на 20 сантиметров.

Сохраняются перекрытия дорог по ул. Береговая в деревне Эушта и под Коммунальным мостом СТ «Нерудник».

Напомним, ледоход на Томи в черте Томска начался 11 апреля. По данным на утро следующего дня в регионе были подтоплены ряд населенных пунктов. 12 апреля голова ледохода покинула пределы Томска.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».