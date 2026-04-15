Выставка «Закрома» о жизни сибирских старожилов откроется в Томске 16 апреля

15 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Томский областной краеведческий музей

В четверг, 16 апреля, в Томском областном краеведческом музее откроется выставка о традиционном укладе русских старожилов Сибири «Закрома». Экспозиция проведёт посетителей по годовому кругу сибирского крестьянина: от первой весенней борозды до наполнения закромов к зиме.

— Название проекта отсылает к исконно русскому слову «закрома» — отгороженному, надёжному месту для хранения зерна, которое издавна служило символом семейного благополучия и народной памяти, — отмечают организаторы. — Проект показывает, как природные ритмы формировали быт, трудовые традиции и систему ценностей первопоселенцев Томского края.

Первый зал выставки будет посвящен пробуждению природы. Здесь можно увидеть подлинные орудия пахоты и сева, предметы, рассказывающие о разделении мужских и женских обязанностей в летнюю страду. Посетители узнают, как через трудовые обычаи и семейные ритуалы в хозяйстве поддерживалась преемственность поколений.

Второй зал воссоздаёт атмосферу осенне-зимнего периода — традиционную русскую избу с массивной печью, красным углом, обеденным столом и детской люлькой. Экспонатами стали предметы старинной утвари: хлебная лопата, ухват, кочерга и другие вещи.

Выставка дополнена интерактивными зонами, где можно потрогать предметы крестьянского быта, и тематической фотозоной.

Проект «Закрома» развёрнут в едином пространстве с экспозициями «Татарский код» и «Великий чайный путь», что позволяет увидеть объёмную картину жизни и исторического взаимодействия народов Сибири.

Начало в 16:00.

12+

