СИБУР вошел в топ-50 лучших работодателей для молодежи по версии Forbes

13 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба СИБУРа

СИБУР попал в «золотую» группу топ-50 лучших работодателей для молодежи по версии Forbes. Таким образом признание получила системная работа компании по созданию условий для профессионального и карьерного роста молодых специалистов на всех предприятиях холдинга, в том числе и на «Томскнефтехиме».

Исследование проводилось среди компаний, в которых на долю молодых специалистов приходится от 8% до 100%. Участников сравнивали исходя из наличия стажировок, стипендиальной и магистерской программ в вузах, количеству обучающихся на них, размере выплат во время стажировок, наличию систем наставничества и других параметров.

Как уточняют в пресс-службе компании, каждый год на предприятия СИБУРа приходят сотни молодых специалистов. Так, их доля на Томскнефтехиме — составляет 26%. Сегодняшние студенты осознанно делают ставку на технологический масштаб, инженерные решения и возможность видеть результат своего труда.

На Томскнефтехиме свой выбор в пользу технологического лидерства сделали уже 318 молодых сотрудников. В 2025 году 30% из них получили новые назначения, а предприятие продолжает создавать условия для профессионального и личностного развития.



— Мы создаем для молодых сотрудников не просто карьерные возможности, а полноценную среду для жизни и развития. На Томскнефтехиме активно работает спортивная инфраструктура, действуют центры психологической разгрузки, а молодежное сообщество объединяет людей по интересам и ценностям. Проекты развития, конкурсы профессионального мастерства, внутренние форумы и масштабные волонтерские инициативы позволяют каждому не только профессионально расти, но и раскрывать свои таланты, находить единомышленников и ощущать себя частью большой команды. Мы уверены: когда у человека есть баланс между работой, развитием и личной жизнью, он достигает максимальных результатов, — рассказал директор по управлению персоналом Томскнефтехима Станислав Радимашвили.

СИБУР традиционно занимает высокие места в различных рейтингах. Компания входит в десятку лучших работодателей для студентов технических специальностей, а также в число лучших по мнению женской аудитории. СИБУР — в числе топ-50 компаний для старта карьеры в России: в начале года по итогам Best Company Award 2026 9 тысяч студентов ведущих вузов страны назвали СИБУР одной из лучших компаний для старта.

Компания реализует программы для студентов, направленные на сокращение дистанции между теорией и практикой. Так, «Траектория» позволяет студентам профильных направлений получить дополнительное образование в ведущих технологических вузах и пройти практику на реальном производстве. За последние два года из 160 практикантов 43 трудоустроились на Томскнефтехим. А еще компания приглашает студентов на экскурсии и стажировки, дает возможность совмещать учебу и работу, открывает бренд-зоны и учебные лаборатории в вузах.

