Сквер памяти в Томске демонтировали из-за вероятности обрушения гаража

19 апреля 2026 / Томский Обзор

В Томске ограничили доступ в Сквер памяти у здания Мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД».

Как сообщает пресс-служба мэрии, причиной стала вероятность обрушения гаража, который расположен на склоне оврага в районе остановки «Площадь Ново-Соборная» со стороны ТУСУРа. Решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Уточняется, что в ближайшее время будет разработана проектно-сметная документация для укрепления склона. До выполнения работ доступ в сквер будет ограничен, а располагавшиеся в нем Мемориал жертв большевистского террора «Камень скорби», а также памятные знаки репрессированным народам, переданы на ответственное хранение в профильный департамент.

Сквер памяти — городской сквер на остановке «площадь Ново-Соборная». С 1923 по 1946 годы он являлся внутренним тюремным двором, разделяющим следственную тюрьму НКВД (пр. Ленина, 44) и Управление НКВД (на пр. Ленина 42), где предположительно хоронили заключенных. Эти факты, согласно, архивам мемориального музея, подтверждаются воспоминаниями очевидцев, жителей этого здания в 1950–1970 годах, а также музейными материалами.

В 1989 году на территории сквера были обнаружены характерные для братских могил ямы, засыпанные строительным мусором. Предположительно, останки из захоронений были изъяты и вывезены в 1950-е — 1960-е годы в ходе переезда следственной тюрьмы в другое здание. Тогда ее помещения перепланировали в коммунальные квартиры, а верхние этажи оборудовали под жилье для семьей руководства областного управления КГБ, Томского облисполкома, профессуры томских вузов.

На территории сквера располагался памятник — Мемориал жертв большевистского террора «Камень скорби», а также памятные знаки репрессированным народам: калмыкам, полякам, эстонцам, латышам, литовцам.

