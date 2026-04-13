Суд ввел наблюдение в аэропорту Стрежевого по делу о банкротстве из-за долга в 3,4 млн рублей

13 апреля 2026 / Томский Обзор

Арбитражный суд Томской области признал обоснованным заявление ООО «Стрежевой теплоэнергоснабжение» (СТЭС, принадлежит региону) о банкротстве ООО «Аэропорт Стрежевой» (оператор аэропорта Стрежевого) и ввел в компании процедуру наблюдения, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы суда.

Требования СТЭС в размере 3,4 млн рублей, из которых 3,2 млн рублей — основной долг, включены в состав третьей очереди реестра требований кредиторов. Временным управляющим утвержден Андрей Красноженов (Ассоциация арбитражных управляющих «Арсенал»). Заседание по рассмотрению отчета управляющего об итогах наблюдения назначено на 29 сентября.

Как сообщалось, СТЭС подавала заявление о признании ООО «Аэропорт Стрежевой» банкротом в апреле 2024 года. На тот момент размер требований составлял 2,1 млн рублей. На одном из этапов рассмотрения дела стороны обсуждали возможность заключения мирового соглашения. Это уже шестой раз, когда аэропорт становится ответчиком по банкротному делу.

В последние годы ООО «Аэропорт Стрежевой» испытывает финансовые трудности. Проблемы начались с 2020 года из-за пандемии и сокращения вахтовых перелетов. В 2022 году финансовая ситуация ухудшилась, и у оператора не было средств для оплаты текущих расходов и ранее оказанных услуг. Собственным имуществом ООО не располагает, вся производственная деятельность осуществляется по договорам аренды и субаренды.

До конца 2025 года имущество аэропорта Стрежевого принадлежало компании «Промавиасервис». Тогда в рамках банкротства этой компании имущество перешло ООО «Вертодром «Томск Авиа». Речь идет о ВПП протяженностью 2 км, газогенераторной, насосной станциях, авиационно-технической базе, котельной, лаборатории ГСМ, контрольно-пропускном пункте, гаражах и других объектах недвижимости. При этом здание аэровокзала в лот не входило.

ООО «Вертодром «Томск Авиа» является оператором вертодрома в городе Колпашево (Томская область). В последние годы компания активно участвовала в торгах по продаже имущества «Промавиасервиса». В частности, в 2023 году компания выкупила 100% УК ООО «Аэропорт Стрежевой» и аэродромную инфраструктуру в Колпашеве.

