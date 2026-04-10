РЕКЛАМА

Штормовое предупреждение объявлено в Томске из-за возможно вскрытия Томи

На днях, с 10 по 13 апреля, в Томске ожидается вскрытие Томи, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение.

Как уточняют в пресс-службе мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра, возможно образование заторов льда, а также резкие подъемы уровня воды.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности.

Напомним, сегодня утром голова ледохода на Томи находилась в 12 км от границы Томской области.

