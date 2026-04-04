Пьяный водитель «БМВ» пытался скрыться от томских полицейских, разгоняясь до 200 км в час

4 апреля 2026 / Томский Обзор

В ночь на четверг, 2 апреля, в Томске полицейские устроили погоню за нетрезвым водителем, который двигался на большой скорости и пытался скрыться.

Как уточняют в пресс-службе регионального УМВД, около 3 часов ночи на пр. Ленина инспектор ДПС обратил внимание на «БМВ». Автомобиль двигался на большой скорости. Полицейский выдвинулся за нарушителем, через громкоговоритель требуя остановить машину. Однако водитель отреагировал своеобразно: он выключил свет фар и увеличил скорость.

«Уходя от погони, на некоторых участках городских дорог, водитель разгонял своё транспортное средство до 200 километров в час, выезжая на полосу встречного движения и пересекая перекрёстки на запрещающий сигнал светофоров, подвергая опасности жизнь и здоровье других участников дорожного движения», — говорится в сообщении.

Через 10 минут погони автомобиль нарушителя удалось остановить в районе пр. Комсомольского. Нарушителем оказался 28-летний мужчина с явными признаками опьянения, что подтвердило дальнейшее освидетельствование. Кроме него в автомобиле находились три девушки. Как выяснилось, компания решила прокатиться по улицам ночного города после клуба.

В итоге в отношении нарушителя составили 14 административных материалов на общую сумму порядка 70 тыс. рублей. Кроме того, нарушения связанные с выездном на полосу встречного движения, а также управление транспортным средством в состоянии опьянения, подразумевают лишение права управления.



Автомобиль нарушителя помещён специализированную стоянку.

