Пьяный водитель «БМВ» пытался скрыться от томских полицейских, разгоняясь до 200 км в час

В ночь на четверг, 2 апреля, в Томске полицейские устроили погоню за нетрезвым водителем, который двигался на большой скорости и пытался скрыться.

Как уточняют в пресс-службе регионального УМВД, около 3 часов ночи на пр. Ленина инспектор ДПС обратил внимание на «БМВ». Автомобиль двигался на большой скорости. Полицейский выдвинулся за нарушителем, через громкоговоритель требуя остановить машину. Однако водитель отреагировал своеобразно: он выключил свет фар и увеличил скорость.

«Уходя от погони, на некоторых участках городских дорог, водитель разгонял своё транспортное средство до 200 километров в час, выезжая на полосу встречного движения и пересекая перекрёстки на запрещающий сигнал светофоров, подвергая опасности жизнь и здоровье других участников дорожного движения», — говорится в сообщении.

Через 10 минут погони автомобиль нарушителя удалось остановить в районе пр. Комсомольского. Нарушителем оказался 28-летний мужчина с явными признаками опьянения, что подтвердило дальнейшее освидетельствование. Кроме него в автомобиле находились три девушки. Как выяснилось, компания решила прокатиться по улицам ночного города после клуба.

В итоге в отношении нарушителя составили 14 административных материалов на общую сумму порядка 70 тыс. рублей. Кроме того, нарушения связанные с выездном на полосу встречного движения, а также управление транспортным средством в состоянии опьянения, подразумевают лишение права управления.

Автомобиль нарушителя помещён специализированную стоянку.

Директор Почты России станет одним из диктаторов Тотального диктанта

1 апреля 2026
Краеведение

Столетие в женских образах: как менялись томички на протяжении ХХ века

7 марта 2026
Томские новости

Что готовит «Кабинет Пушкинского» в Томске в 2026 году: лекции, выставки и лаборатории

18 марта 2026
Томские новости

Томичи принципиально не пропускают водителей, которые объезжают пробки и вклиниваются в поток

23 марта 2026
Томские новости

Археологи обнаружили мощный культурный слой в центре Томска

1 апреля 2026
Рассказано

Половодье или паводок? Ученый объяснил, как правильно называть весенний разлив рек в Томской области

27 марта 2026
Томские новости

В среду жители части домов на ул. Транспортная останутся без воды

9 марта 2026
Город

«Томский перекрёсток» — пересечение судеб»: 20-летняя история фестиваля авторской песни

26 марта 2026
Томские новости

Томские ученые нашли способ вдвое увеличить выход молочной кислоты из глицерина

24 марта 2026