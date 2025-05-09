В Томске впервые за три года прошел «Бессмертный полк»

9 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Сегодня, 9 мая, в Томске отметили День Победы возложением цветов к Вечному огню и традиционным митингом-парадом.

После в центре города стартовал митинг-парад. По пр. Ленина прошла военная техника, промаршировали колонны воинских частей, а также сотрудники УФСИН, УМВД, Росгвардии, МЧС, службы судебных приставов, ветераны боевых действий, юнармейцы и воспитанники Штаба Поста № 1.

Затем проследовала колонна «Бессмертного полка» с портретами фронтовиков. Всего в ней приняли участие около 45 тысяч томичей.

Программа праздника продолжилась большим концертом на площади Ново-Соборной и работой интерактивных площадок. Также мероприятия прошли общественных пространствах в районах города.

Фото: Савелий Петрушев

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