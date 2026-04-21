«Ростелеком» сообщил о запуске первого профессионального российского графического редактора «Спектр»

21 апреля 2026 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Компания «Ростелеком» приступила к закрытому бета-тестированию графического редактора «Спектр». Это первый российский аналог Figma («Фигма») — популярного инструмента для дизайна интерфейсов, сайтов, презентаций и маркетинговых материалов. Об этом сообщил директор по развитию цифровых технологий «Ростелекома» Роман Хазеев на АКПО-Конф 2026.

«Спектр» разработан для дизайнеров, маркетологов и специалистов по социальным сетям, фронтенд-разработчиков2, аналитиков и менеджеров. Редактор работает через браузер и поддерживает совместную онлайн-работу всей команды.

Важная особенность «Спектра» — перевод файлов из Figma и Pixso3 с сохранением структуры слоев. В 2026 году запланирован релиз полнофункционального мигратора (инструмента для переноса данных), позволяющего перенести в «Спектр» всю структуру организации, включая команды, проекты и файлы. Также запланирован выход on-premise4 версии ПО для корпоративных клиентов.

— Запуская “Спектр“, мы в первую очередь решаем прикладную задачу бизнеса — дать компаниям надежный инструмент, который ускоряет выпуск цифровых продуктов и снижает операционные риски. Для команд важно не просто “рисовать макеты”, а выстраивать сквозной процесс: единые компоненты и стили, совместная работа, прозрачное согласование и быстрые правки, которые напрямую влияют на сроки вывода продукта на рынок и стоимость разработки. Поэтому мы делаем “Спектр” совместимым с привычными рабочими процессами. В результате бизнес получает управляемый, отечественный инструмент, который подходит для широкого спектра компаний, — отметил директор по развитию цифровых технологий «Ростелекома» Роман Хазеев.

— Создание “Спектра“ было настоящим вызовом в условиях практически полного отсутствия в открытом доступе информации об аналогичных системах Мы с командой понимаем важность наличия продукта, открытого для российского дизайн-комьюнити, который “слышит” своих пользователей и и помогает им решать ежедневные задачи. В скором времени мы добавим ИИ-инструменты, которые значительно упростят ежедневную рутину дизайнеров и других участников продуктовых команд, а также предоставим возможность создания плагинов, — подчеркнул директор проектов отдела разработки интеграционных проектов «Ростелекома» Дмитрий Вороненко.

«Спектр» включает всю базовую функциональность для профессиональной работы с дизайном: компоненты и стили, автолейауты (автоматические макеты для гибкой верстки), маски, сохранение изображений во всех популярных графических форматах, а также в виде презентации, гибкая настройка доступов на всех уровнях иерархии объектов, разные свойства слоев и другие возможности. Для удобства командной работы реализована роль «Зритель», которая позволяет просматривать макеты и копировать свойства слоев без прав на редактирование.

Редактор создан компанией «РТК ИТ» (входит в группу компаний «Ростелеком») и уже внесен в реестр отечественного ПО, поэтому он подойдет для госучреждений и компаний критической информационной инфраструктуры, где необходимо обязательно использовать только российские решения.

