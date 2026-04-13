Жители Томской области напишут Тотальный диктант на 39 площадках

13 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В субботу, 18 апреля, жители Томской области напишут Тотальный диктант на 39 площадках по всему региону. Принять участие в акции можно и в онлайн-формате, сообщают организаторы.

В Томске написать диктант можно в арт-пространстве Zalisha на проспекте Ленина, 50, Доме искусств на улице Шишкова, 10, котокафе на улице Тверская, 92, областном художественном музее в переулке Нахановича, 3, пространстве «Дом на Пушкина, 24», Доме молодежи на ул. Р. Люксембург, 8 и других площадках. Ознакомиться с их списком, а также записаться на акцию можно здесь.

Читать текст Тотального диктанта в Томске будут писатели, актеры, журналисты и другие известные персоны.

Напомним, в этом году автором текста для акции стал писатель, лауреат премии «Большая книга», ректор Литературного института имени А. М. Горького Алексей Варламов. Он прочитает текст, посвященный детству Александра Пушкина.

Тотальный диктант — ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого, а заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно. Она объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 21 год акция приобрела всемирный масштаб: ее организует фонд «Тотальный диктант», а воплощают активисты и волонтеры в разных уголках планеты.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».