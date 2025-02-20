Признанные аварийными дома на Герцена, Красноармейской и Войкова вернут в фонд капремонта

20 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Признанные ранее аварийными деревянные дома по ул. Белинского, 17, ул. Герцена, 9, ул. Красноармейская, 79 и ул. Войкова, 15а вновь вернутся в список регионального фонда капремонта. Такое решение единогласно приняли члены межведомственной комиссии на прошедшем сегодня, 20 февраля, заседании.

Ранее указанные дома признали аварийными на основании экспертиз, предоставленных региональным фондом капремонта.

— Впервые межведомственная комиссия в Томске пересматривает ранее принятое решение по инициативе жителей, — отметил в начале заседания мэр Томска Дмитрий Махиня. — Я считаю, что на тот момент комиссия не могла принять другого решения. Имелось заключение экспертов, которое говорило о том, что проживать невозможно, дома являются аварийными. Я считаю, что жизнь и здоровье граждан важнее любых вопросов: имущественных, исторических и прочих.

Однако, жильцы посчитали, что здания пригодны для проживания. В итоге было принято решение провести повторные инструментальные экспертизы. Сообщалось, что исследованием дома по ул. Герцена, 9 занимались специалисты из Санкт-Петербурга.

Результаты обследований показали износ зданий от 50% до 71%. При этом общее техническое состояние эксперты оценили как ограниченно работоспособное у двух домов и работоспособное у третьего. Соответствующие документы рассмотрела межведомственную комиссия. Её участники единогласно проголосовали за отмену предыдущего решения о признании домов аварийными.

По итогам заседания Дмитрий Махиня дал поручение своим заместителям связаться с профильным учреждением и добиться, чтобы здания не только попали в региональный фонд капремонта, но и заняли прежние места в очереди. Так, до признания аварийными, дома стояли в плане на 2023–2025 годы. Здания на Белинского, Герцена и Красноармейской в этот период ожидал ремонт несущих конструкций. В доме на Войкова планировалось приведение в порядок сетей тепло- и водоснабжения.

— Мы направим свое решение в ход капитального ремонта. По справедливости, фонд должен поставить дома на то же место в очереди, где они и были. Но как поступит фонд в данном случае мы не знаем, возможно, откажется и будет судебная история, — отметил Дмитрий Махиня. — Я думаю, что фонд будет продолжать делать экспертизы, но в тех случаях, когда жители будут не согласны с результатами, их надо приглашать на комиссии, выслушивать. Если будут готовы делать экспертизы — рассматривать и их.

Напомним, деревянные дома по ул. Герцена, 9 и ул. Белинского, 17, включены в «список-701». Оба здания находятся на пересечении улиц Герцена и Белинского и являются объектами деревянного зодчества. Первые упоминания о них найдены в документах конца XIX века. По информации проекта «Град на Томью», в усадьбе на ул. Белинского некоторое время жил на съемной квартире архитектор Константин Лыгин.

Ранее сообщалось, что дореволюционный деревянный дом по ул. Войкова, 15а также признан в декабре 2023 года аварийным. Поводом для этого стали результаты технического состояния здания — его физический износ составил 75,8%. Жители выступили против такого решения и направили соответствующие документы в прокуратуру.

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