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Признанные аварийными дома на Герцена, Красноармейской и Войкова могут вернуть в фонд капремонта

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В Томске дома на Герцена, 9, Красноармейской, 79 и Войкова, 15а, ранее признанные аварийными, могут вернуться в списки фонда капитального ремонта. Соответствующее решение будет принято межведомственной комиссией, заседание которой пройдет в ближайшее время. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Томска Дмитрий Махиня.

Ранее указанные дома признали аварийными на основании экспертиз, предоставленных региональным фондом капремонта. Однако, жильцы посчитали, что здания пригодны для проживания.

В итоге было принято решение провести повторные инструментальные экспертизы. Сообщалось, что исследованием дома по ул. Герцена, 9 занимались специалисты из Санкт-Петербурга.

Результаты обследований показали износ зданий от 50% до 71%. При этом общее техническое состояние оценивается как ограниченно работоспособное у двух домов и работоспособное у третьего. Соответствующие документы переданы в межведомственную комиссию, которая и будет принимать решение о возможности проживания в зданиях.

— Если решение будет положительным, то дома должны вернуться в списки фонда капитального ремонта. Такая ситуация — это прецедент, однако считаю, что в подобных случаях мы должны и слышать людей, и, что немаловажно, понимать, что строение действительно безопасно для тех, кто хочет в нем остаться, — отметил Дмитрий Махиня.

Напомним, деревянные дома по ул. Герцена, 9 и ул. Белинского, 17, включены в «список-701». Оба здания находятся на пересечении улиц Герцена и Белинского и являются объектами деревянного зодчества. Первые упоминания о них найдены в документах конца XIX века. По информации проекта «Град на Томью», в усадьбе на ул. Белинского некоторое время жил на съемной квартире архитектор Константин Лыгин.

Ранее сообщалось, что дореволюционный деревянный дом по ул. Войкова, 15а также признан в декабре 2023 года аварийным. Поводом для этого стали результаты технического состояния здания — его физический износ составил 75,8%. Жители выступили против такого решения и направили соответствующие документы в прокуратуру.

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