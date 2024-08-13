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В Томске проводится повторное обследование признанного аварийным дома на Герцена, 9

Город, Исторический центр, Томские новости, власти исторический центр город аварийные дома В Томске проводится повторное обследование признанного аварийным дома на Герцена, 9

Специалисты из Санкт-Петербурга приступили к повторному обследованию дома на ул. Герцена, 9, который ранее был признан аварийным.

Как сообщает пресс-служба мэрии, подрядчик провел предварительный осмотр всех помещений, затем он составит план-график работ и приступят к подробному инструментальному обследованию.

Предполагается, что завтра специалисты также приступят к обследованию дома на ул. Красноармейская, 79. Работы на объектах по просьбе жителей ведутся с привлечением экспертов из ТГАСУ.

Повторная экспертиза трех зданий — на ул. Герцена, 9, Красноармейская, 79 и Войкова, 15а — организована после обращения жителей этих домов. Ранее они были признаны аварийными на основании экспертизы, которую представил региональный фонд капремонта. Однако жильцы не согласились с выводами экспертов. Мэр встретился с жителями домов, выслушал их доводы и согласился с необходимостью проведения повторной экспертизы независимой организацией.

В результате торгов были определены подрядчики, которые проведут эти работы. Так, дома на Герцена, 9 и Красноармейской, 79 обследует ИП Шуруха М. А. (г. Санкт-Петербург), дом на ул. Войкова, 15а обследует ООО ЭКЦ «Техэкспертиза» (г. Тула). Второй подрядчик планирует начать работу на следующей неделе.

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