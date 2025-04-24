Томичам расскажут, как «читать» наличники
24 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: vk.com/tomskmuseum
В воскресенье, 27 апреля, в мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» пройдет лекция историка Анастасии Федосеевой, посвященная томским наличникам.
Как уточняют организаторы, посетители узнают о значении символов, украшающих эти яркие архитектурные детали. Лектор расскажет, чем томские наличники отличаются от своих аналогов в других региональных центрах.
Лекция пройдет по адресу: пр. Ленина, 44. Начало в 16.00. Стоимость билетов 300 рублей.
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