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Томичам расскажут, как «читать» наличники

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В воскресенье, 27 апреля, в мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» пройдет лекция историка Анастасии Федосеевой, посвященная томским наличникам.

Как уточняют организаторы, посетители узнают о значении символов, украшающих эти яркие архитектурные детали. Лектор расскажет, чем томские наличники отличаются от своих аналогов в других региональных центрах.

Лекция пройдет по адресу: пр. Ленина, 44. Начало в 16.00. Стоимость билетов 300 рублей.

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О том, как устроены томские наличники также можно узнать в нашем выпуске «Анатомии Томска».

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