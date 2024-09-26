Анатомия Томска. Наличники

26 сентября 2024

В нашем проекте «Анатомия Томска» рассказываем в комментариях и инфографике интересные истории о главных символах, местах и фактах нашего города, отмечающего в этом году свое 420-летие.

Тема нашего третьего выпуска — один из главных архитектурных символов города, знаменитые томские наличники.

Татьяна Калашникова, научный сотрудник музея истории Томска, говоря о томских резных наличниках в контексте истории строительства в городе, поясняет:

— В первую очередь, наличник надо воспринимать как часть окна, которое в деревянном зодчестве Томска, начиная с XVII века, претерпело значительные изменения. По данным историков — О. М. Рындиной, Е. А. Ащепкова, М. П. Черной — в XVII–XVIII веках в сибирских домах (в том числе и томских) окна были без наличников. Но пространство вокруг оконного проема могло украшаться скромной глухой резьбой. С появлением и распространением окон с наличниками, появилась возможность дополнить и разнообразить декоративную отделку деревянного дома. Уже в XIX–XX веках в крестьянских избах зачастую наиболее декорированными и чуть ли не единственными украшенными были именно наличники. Причем с весьма лаконичной и аскетичной резьбой — домовая роспись в Томской области не была распространена.

Дом с жар-птицами - яркий образец резного томского дома с богатыми наличниками Фото: Серафима Кузина

Также Татьяна отмечает — в знаменитых «томских теремах» с «деревянным кружевом» наличники были не единственным украшением, они входили в ансамбль богатой домовой резьбы, ставшей на рубеже XIX–XX веков символом статусности и достатка владельца дома.

— Что же касается «становления» резного наличника как символа деревянного зодчества, здесь скорее всего, имеет место несколько факторов. Во-первых, понятность образа. Окно и наличник, как визитная карточка, «лицо» того или иного дома, а значит и города (в контексте старинного губернского города). Во-вторых, его удобство в популяризации и брендировании «томской идентичности». Наличник — это готовая рамка, которую можно использовать при создании стендов, информационных таблиц, использовать в выставках в качестве многофункционального экспозиционного оборудования. В третьих, в отличие от деревянных ворот — символа томской усадьбы — наличников в городе сохранилось достаточно много. В том числе, благодаря их относительной мобильности — многие наличники, хранящиеся в музеях города, были сняты в связи с произошедшим пожаром, сносом или реставрацией отдельного дома, — рассказывает она.

Томск — не единственный город в Сибири, где сохранилась деревянная застройка, но томская домовая резьба имеет свои особенности и черты, проявленные в том числе и в украшениях наличников, отмечает Калашникова. Самые частые орнаментальные и декоративные сюжеты здесь, по ее словам, вазоны с растениями, растительные гирлянды (побеги), занавесы, розетки (начиная с простых деревянных окружностей и заканчивая достаточно сложными ажурными фигурами), ромбы и треугольники.

— Можно сравнить, например, сюжет занавеса Томска и Тюмени. Самыми сложными считаются тюменские занавесы. Томские аналоги обнаруживают большое разнообразие в деталях и акцентах. На наличниках Томска можно встретить различные вариации занавесов, от сложных с проработанными деталями до максимально упрощенных. Иногда занавес может превращаться в две симметричные эсовидные фигуры или приобретать очертания лука. Или сюжет — вазон с цветами — в томской домовой резьбе есть огромное разнообразие форм, как самих вазонов, так и растений в них, — говорит Татьяна.

Знакомый сюжет томских наличников — занавес с кистями Фото: Серафима Кузина

Часть наличников из нашей инфографики расположены на томских «домах за рубль», участвующих в одноименной городской программе. Председатель комитета по сохранению исторического наследия администрации города Томска Никита Кирсанов рассказывает, как в рамках программы работают с этими деталями оформления деревянных зданий:

— Восстановление наличников и иных элементов декора — это отдельное, даже в какой-то степени самостоятельное направление программы «Дом за рубль» и, разумеется, этому направлению уделяется особое внимание. Самое важное для нас — подлинность. Мы стараемся строить всю эту работу на принципе максимального сохранения аутентичных деталей, но инвестор зачастую убеждён, что ему проще и дешевле изготовить новый декор. Стараемся убеждать, договариваться, находить компромиссы. Где-то получается, а где-то и не приходится договариваться, потому что инвестор и сам «заряжен» на сохранение подлинности. Тут положительные примеры — наличники второго этажа здания на Пушкина, 24, весь ряд на уличном фасаде сохранён. Подлинный декор на Тверской, 66а, где-то две трети наличников на Кирова, 27а… Другое дело, что состояние декора не всегда позволяет обеспечить его сохранение. В таких случаях единственное, что можно сделать — максимально воспроизвести оригинал. Что тоже не так просто — старые мастера не заморачивались с выстругиванием каждой линии, срез делался несколькими точными движениями. Это с одной стороны обеспечивало скорость выполнения заказа, а с другой — как-раз и создавало эффект «живой» линии. Кстати, тоже причина, почему важно сохранять подлинные элементы: их сегодня не всякий сумеет воспроизвести. Тем не менее, мы стараемся воспроизводить — пилотный наличник на Московском тракте, 7, например, раза четыре переделывали, пока не получилось более менее как нужно.

Дом за рубль на Московском тракте, 7 Фото: Савелий Петрушев

Также Н. Кирсанов отмечает, что в последнее время в этом деле у города появились союзники в лице томских волонтёрских объединений.

— Ещё три года назад на базе томского «Том Сойер Феста» заработала «Сибирская школа изготовления и реставрации наличников», в которой заслуженные мастера реставрационного дела проводят мастер-классы по реставрации наличников. На выходе мы получили очень качественно отреставрированные (именно отреставрированные!) силами волонтёров наличники, которые сегодня украшают дома на Никитина, 15 и на Герцена, 9, — рассказывает он.

С популяризацией деревянных наличников в Томске, по мнению Татьяны Калашниковой, дела в целом обстоят неплохо: в городе есть Музей деревянного зодчества, где представлены наличники, в том числе давно исчезнувших домов, небольшие коллекции наличников имеются и активно используются в экспозиционной деятельности и в других музеях города — Музее истории Томска и Музее славянской мифологии. Кроме того, наличники выступают в качестве арт-объектов и в уличных экспозициях, в том числе в формате частных музеев, например, на улице Эуштинской (мы писали об этом проекте).

Музей наличников на Эуштинской Фото: Серафима Кузина

— Запоминающихся наличников в Томске действительно много. Они разные. Правда, некоторые крутые и известные наличники Томска были скорее всего сделаны тюменскими мастерами, ну или в тюменской традиции — например, наличники дома по Красноармейской, 67 — дом с жар-птицами, но это не делает их менее привлекательными. А так, наверное, самые богатые наличники можно увидеть по улицам Красноармейская, Шишкова, Татарская. Среди моих личных любимчиков — наличники по адресу ул. Татарская, 30, Источная, 17, Шишкова, 27 и 29. Они небогатые, но гармоничные, — рассказывает Татьяна.

Еще одна популярная история, связанная с томскими наличниками — кошачья. Пользователи соцсетей любят снимки, на которых городские коты и кошки спят на подоконниках, смотрят в окна на прохожих или выбираются погулять в проеме форточки. Выпускают в Томске и сувениры, связанные с этим сюжетом — открытки, магнитики и прочие приятные туристу памятные мелочи.

Кошка в окошке дома в Солдатской слободе Фото: Серафима Кузина

Комментарии: Егор Хворенков

Инфографика: Федор Шумилов

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