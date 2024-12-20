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У двух томских техникумов и одной школы новые директора

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У Томского политехнического и индустриального техникумов, а также у школы-интерната для обучающихся нарушением слуха новые директора. Их назначил начальник департамента образования Томской области Юрий Калинюк, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так, школу-интернат возглавила Ирина Шахмайкина, которая начала трудовую деятельность здесь с 1993 года, сразу после окончания Томского государственного педагогического университета. В 2009 году прошла профессиональную переподготовку по программе «Сурдопедагогика, сурдопедагог», в 2017 году окончила Томский экономико-юридический институт по специальности «менеджмент в образовании».

Томский политехнический техникум возглавила Оксана Ягодкина. Ее педагогический стаж в сфере образования составляет 24 года. В 1999 году она окончила Томский государственный педагогический университет по специальности «филология», в 2018 году прошла профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент образовательной организации».

Директором Томского индустриального техникума стал Даниил Андреевич Котырло. В 2021 году он окончил ТУСУР по специальности «экономическая безопасность» с присвоением квалификации «экономист». В 2022 году прошел профессиональную переподготовку в РАНХиГС по дополнительной профессиональной программе «Современные технологии управления в социальной сфере (категория Б)» в сфере «Государственное и муниципальное управление».

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