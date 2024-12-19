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Стартовало голосование за лучшие городские проекты и события премии «Серебряный скотч»

Город, Конкурсы и акции, Томские новости, конкурсы премии инициативы интересные новости Томска Стартовало голосование за лучшие городские проекты и события премии «Серебряный скотч»

Онлайн-издание «Постер» запустило голосование за лучшие заведения и проекты в ежегодной премии «Серебряный скотч». За победу в 20 номинациях поборются 168 претендентов, которых выбрали более 4,8 тыс. томичей.

Напомним, номинирование проходило на сайте журнала до 14 декабря. Томичи предлагали свои варианты. Теперь им предстоит выбрать победителей в одной из 20 номинаций. В том числе и в нескольких новых: «Фитнес-проект», «Бьюти спот», «Коктейльная карта», «Пивной бар», «Кондитерская», «Открытие года», «Благоустройство года».

В партнерской совместно с независимым издательством «Макушин Медиа» номинации «Культурная инициатива» участвуют девять проектов. Команда издательства выберет своего фаворита параллельно с голосованием томичей.

Итоги будут подведены в четверг, 26 декабря. Результаты голосования номинанты узнают на мероприятии, а читатели — в режиме реального времени на площадках «Постера».

Премия «Серебряный скотч» проходит с 2019 года. Её цель — сохранить год в истории Томска и подвести итоги. Редакция и томичи фиксируют важные события — «Как мы жили, что любили и куда ходили?». В предыдущие годы участников было больше сотни, а за выбранных номинантов томичи отдали более 30 тысяч голосов. В 2023 году в честь пятилетия премия впервые прошла в офлайне. «Золотой скотч» посетили более 500 гостей-номинантов и партнеров.

Постер — лайфстайл-медиа от томичей для томичей, выходящее на трех разных площадках: Instagram*, Telegram и сайт-гид.

* — Instagram/Инстаграм — проект компании Meta Platforms Inc., деятельность которой признана экстремистской. Запрещена и заблокирована в России.

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