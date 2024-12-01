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Утром в Томске загорелся жилой дом

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Сегодня утром, 1 декабря, в Томске в поселке ЛПК загорелся жилой дом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 11.17. Огонь ликвидировали 15 пожарных и четыре единицы техники. В результате обгорели крыша и стены дома, полностью сгорела веранда.

Площадь возгорания составила 48 квадратных метров.

Причина пожара устанавливается.

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