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Томичей приглашают на зооярмарку в поддержку брошенных домашних животных

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В пятницу и субботу, 6 и 7 декабря, в томском «Новом колледже» пройдет зооярмарка и раздача домашних животных, сообщают организаторы.

В программе — встреча с писателем и редактором направления фантастики издательства INOE Павлом Беляевым. Также томичей ждет лекция о важности стерилизации животных, мастер-классы по созданию безопасных ёлочных украшений, выставка работ томского художника Руслана Бовчарова, гаражная распродажа, выставка кукол и розыгрыш лежанки ручной работы.

Все желающие смогут получить предсказания от кота Василия, купить товары для животных со скидками, а также заочно познакомиться с подопечными приютов и передержек на виртуальной выставке. А еще организаторы обещают напоить гостей чаем и предложить поиграть в настольные игры.

На ярмарке томичи смогут также пожертвовать животным корма, лотки, одноразовые пелёнки и переноски, клетки.

Всем, кто захочет взять питомца на выставке, необходимо взять с собой паспорт для заключения договора и переноску. Новым хозяевам будет выдан сертификат на льготную стерилизацию животного от БФ «Ирма» и первый бесплатный осмотр у ветеринарного врача клиники «Сами с усами».

Зооярмарка будет проходить в течение двух дней, 6 и 7 декабря, в здании Томского отделения «Нового колледжа» на пр. Кирова, 5, стр. 4 с 12.00 до 19.00.

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