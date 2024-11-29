В Томской области переименуют 13 остановок Западно-Сибирской магистрали

29 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Цифровые обозначения ряда остановочных пунктов Западно-Сибирской магистрали в Томской области заменят на названия, выбранные с учетом географических топонимов или других объектов, расположенных рядом.

В качестве примера служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД приводит новое название станции 68 км — Заря — так называется находящееся вблизи садовое товарищество. Остановочный пункт 85 км переименуют в Хромовку — по наименованию расположенного рядом микрорайона Томска.

Уточняется, что новые названия были согласованы с местными органами власти. Официально их присвоят после завершения всех юридических процедур. В первое время для удобства пассажиров в электропоездах будут объявлять как новые, так и предыдущие названия остановок.

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