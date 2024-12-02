Подросток получил тяжелые травмы после катания на стихийной горке в Томске

2 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Накануне вечером, 1 декабря, в Томске 13-летний подросток получил травмы, катаясь со стихийной горки в Лагерном саду, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 19.00. «Скорая» доставила подростка в больницу с телесными повреждениями, предварительно относящимися к тяжкому вреду здоровью.

Уточняется, что в момент происшествия законный представитель потерпевшего находилась на работе.

Полицейские подготовили информационное письмо о необходимости ликвидации стихийной горки. Его передадут администрации Кировского района Томска.

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