Томский альпинист стал чемпионом России

Спортсмен из Томска Владислав Темерев в третий раз стал чемпионом России по альпинизму, сообщается в группе «Спорт Томской области» «ВКонтакте».

Чемпионат России и Всероссийские юношеские соревнования по альпинизму прошли в Тюмени 15 декабря. Здесь собрались спортсмены из 12 регионов страны.

Тренер-преподаватель отделения альпинизма Томской спортивной школы зимних видов спорта Владислав Темерев стал лучшим в дисциплине «ледолазание-комбинация». Еще одна томская Анна Павлюк завоевала на чемпионате бронзовую медаль и выполнила норматив мастера спорта России.

На Всероссийских юношеских соревнованиях в дисциплине «ледолазание-трудность» в своих возрастных категориях победу одержали Екатерина Шаверина и Евгений Колтачихин. Серебро завоевала Ася Тюлюпо, а Роман Калинкин, Ксения Бубнова, Владимир Коновалов, Тимофей Юняев стали бронзовыми призерами соревнований. В дисциплине «ледолазание-скорость» третье место занял Евгений Колтачихин.

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