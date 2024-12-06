Томское областное ДРСУ подало заявление в суд о самобанкротстве

6 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

ГУП Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление» (Областное ДРСУ) подало в Арбитражный суд Томской области заявление о признании предприятия банкротом.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел, сумма задолженности ДРСУ составляет 1,56 млрд рублей.

Заявление было подано 5 декабря, суд пока не принял его к производству.

Сообщалось, что в начале ноября областное ДРСУ уведомило кредиторов о намерении подать в Арбитражный суд Томской области заявление о собственном банкротстве. Кредиторами предприятия значились ООО «Новимед» (Грозный), а также томские ООО «Транслидер», ООО «Торговая компания» и ЗАО «Сибирский центр логистики» (СЦЛ). Позднее уже СЦЛ уведомил о намерении инициировать банкротство ДРСУ.

В конце июля этого года банкротство ДРСУ также инициировал грузоперевозчик ООО «Сибирьавто» (Томская область), исковые требования составляли 500 тыс. рублей. Однако позднее истец отказался от требований из-за оплаты долга.

В начале сентября банк «Уралсиб» также инициировал банкротство областного ДРСУ. Исковые требования составляли 129,9 млн рублей. В ноябре производство по делу было прекращено.

ГУП Томской области «Областное ДРСУ " зарегистрировано в 2009 году. Компания является подрядчиком региональных проектов по строительству, ремонту и содержанию дорог.

По итогам 2023 года выручка ДРСУ снизилась на 19,6% по сравнению с показателем 2022 года и составила 3 млрд рублей, чистый убыток вырос на 8% — до 283,3 млн рублей.

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