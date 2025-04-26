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В начале мая томичей ждут заморозки

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К первому мая томичей ожидает резкое похолодание. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

В целом к майским праздникам в регионах Сибири ожидается резкое понижение температуры на 10-13 градусов.

«Очень теплая погода в последние дни апреля прогнозируется в Новосибирской области, в Алтайском крае, там по-настоящему летняя погода, плюс 25 — плюс 26 градусов. Но все-таки к 1 мая произойдет понижение», — сказал Вильфанд.

К 1 мая ночью в Томской области прогнозируются заморозки до минус 3 градусов. Аналогичная ситуация будет в Омской области.

В Новосибирской области с 26 по 29 апреля воздух днем будет прогреваться до плюс 21 — плюс 25 градусов.

«И затем, 30 апреля и 1 мая, понижение температуры сразу на 10-13 градусов. Уже ночные температуры минус 1 — плюс 2 градуса, а дневные — плюс 10 — плюс 13 градусов. И аналогичная ситуация в Алтайском крае», — сказал Вильфанд.

Аналогичные изменения температуры будут на юге Красноярского края, где в выходные температура повысится до плюс 21 — плюс 27 градусов днем и от 0 до плюс 5 ночью, а затем, к 1 мая, понизится — ночью она будет от минус 4 до плюс 1 градуса, а днем — плюс 10 — плюс 15 градусов.

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