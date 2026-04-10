Как фестиваль Muz-Online изменил музыкальную сцену Томска: история главного проекта 2000-х

10 апреля 2026 / Томский Обзор

Спецпроект Звуковая карта Истории фестивалей и сообществ, которые создавали музыкальную среду Томска

Первый фестиваль Muz-Online прошёл в Томске в 2007 году. Проект родился из одноимённого интернет-портала — первой «социальной сети» томских музыкантов, созданной в 2005 году. А вырос в ежегодный региональный музыкальный фестиваль 2000-х.

О десятилетней истории фестиваля — в разговоре с его организаторами Наталией Ремарчук и Александром Арляповым.

«Если ты напишешь первый, значит, будет и второй»

Название Muz-Online изначально принадлежало интернет-порталу. В 2005 году Наталия Ремарчук, основательница одноименного фестиваля, создала его в томском сегменте интернета.

Это была первая социальная сеть томских музыкантов, — рассказывает Наталия. — У каждого была своя страничка, где можно было выкладывать музыку, фотографии, афиши концертов. Плюс была стена, где поклонники могли задавать вопросы.

Наталия Ремарчук на I фестивале Muz-Online. 2007 г. Фото: из архива Александра Арляпова

В середине 2000-х узнать о концертах было непросто: событий было немного, информацию почти нигде не размещали. Наталия сама искала мероприятия, связывалась с организаторами, размещала афиши, ходила фотографировать на концерты, а после публиковала снимки.

Через полгода существования портала Наталия решила отметить дату небольшим концертом в ночном клубе «Матрица», который тогда располагался в здании кинотеатра «Октябрь». Концерт повторили и в годовщину первого года сайта. Именно на этом событии Наталия встретила Владислава Удлера, руководителя Концертно-театрального объединения при Управлении культуры города, которое занималось организацией крупных городских праздников.

Афиша Первого открытого городского фестиваля Muz-Online. 2007 г. Фото: Muz-Online

«Владислав сказал, что у него есть вакансия для меня — я трудоустроилась на позицию заместителя директора по организации творческих вопросов. В своей должностной инструкции я увидела пункт „организация фестивалей“, подошла к Удлеру и говорю: „Я хочу сделать большой музыкальный фестиваль“. И всё, решили делать. Название так и оставили Muz-Online», — вспоминает Наталия.

Так весной 2007 года родился Первый открытый городской фестиваль Muz-Online. Владислав Удлер настоял на такой формулировке. «Он сказал: „Если ты напишешь первый, значит, будет и второй“», — рассказывает Наталия. Ещё до проведения дебютного события было понятно, что Muz-Online — это долгосрочный проект.

Первый открытый городской фестиваль Muz-Online. 2007 г. Фото: Muz-Online

Кроме Натальи и Владислава, над первым фестивалем пригласили работать Александра Арляпова — журналиста и в будущем создателя журнала «Новый рок», Александра Банщикова — организатора событий и программиста, который помогал Наталье с запуском портала «Muz-Оnline», и Виктора Махова — владельца студии звукозаписи «Studio AV».

Фестиваль с хорошим звуком

X фестиваль Muz-Online. 2017 г. Фото: Эдуард Саакян

В 2007 году на первый Muz-Online было подано 77 заявок. Отобрали 24 команды. Для многих это был первый выход на большую сцену.

Мне всегда хотелось помогать томским группам. Сейчас в каждом баре есть звук, можно прийти и выступить, раньше такого не было — группы играли у себя в гаражах, не могли позволить себе профессиональное оборудование. А мы сделали фестиваль на одной из самых больших площадок города с хорошим звуком, — вспоминает Наталия.

Перед выступлением все коллективы проходили отбор, прослушивания проводили в студии у Виктора Махова, оценивал участников оргкомитет фестиваля.

«Группы играли программу 15–20 минут, мы слушали, могли задать вопросы. Это на самом деле был ад абсолютный: в течение пары месяцев прослушать несколько десятков групп. Мозги плыли после такого занятия», — вспоминает Александр Арляпов.

Форма заявки участника VIII фестиваля Muz-Online Фото: Muz-Online

Прослушивание группы «Папье-Машэ» к I фестивалю Muz-Online в студии «Studio AV» Фото: из архива Александра Арляпова

Открытые прослушивания к IX фестивалю Muz-Online в рок-баре Rockot. 2016 г. Фото: Эдуард Саакян

Первый фестиваль длился шесть дней подряд, второй и все последующие уже стали делить: концерты шли по выходным в течение трёх недель. Команды соревновались в двух категориях — «Мейнстрим» и «Альтернатива» (позже — Soft Line и Hard Line). В каждом отборочном дне выступали шесть команд, из которых дальше проходили две: одну выбирали зрители, вторую — жюри. В финальных днях выступали восемь групп и приглашенный гость.

Роман Капелла (слева), — в настоящее время известный хип-хоп и электронный саундпродюсер под псевдонимом Capella. На первом фестивале выступал с группой «Катафоты» как гостевой МС. 2007 г. Фото: Шамиль Валиев

Александр Арляпов с группой «Папье-Машэ», обладателями диплома «Самая юная группа» на I фестивале Muz-Online. Барабанщик «Папье-Машэ» — Руслан Шакиров сейчас играет в проекте Gruppa Skryptonite. 2007 г. Фото: з архива Александра Арляпова

Muz-Online изначально был ориентирован на авторскую музыку. Обязательным условием выступления были живые инструменты. Большинство участников представляли рок-направление:

Рок всегда был популярен, начиная с 90-х, этого добра было много, — рассуждает Александр Арляпов. — Тем более учитывая студенческий статус города, который постоянно подпитывается молодежью. Естественно среди неё — большой процент любителей рока, альтернативы, панка и так далее.

X фестиваль Muz-Online. 2017 г. Фото: Александр Мощеков, Эдуард Саакян

С самого первого фестиваля организаторы делали акцент на компетентности жюри: приглашали представителей музыкальной индустрии и федеральных экспертов. В 2007 году команды оценивали музыкальный критик Артемий Троицкий (включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) и музыкант Александр Ф. Скляр, в другие годы — медиапродюсер Александр Кушнир, который работал с Земфирой и группой «Мумий Тролль», и другие.

Артемий Троцкий (признан в РФ иноагентом) и Александр Арляпов на I фестивале Muz-Online. 2007 г. Фото: Игорь Захаров

Бесплатные билеты на IX фестиваль Muz-Online Фото: Muz-Online

«Приглашенные жюри давали мастер-классы, проводили творческие встречи. Для томских музыкантов было интересно выступить перед такими людьми, их могли заметить и пригласить в столичные проекты», — рассуждает Наталия.

Выход за пределы Томска

Концерт «День молодежи с Муз-онлайн». 2015–2016 гг. Фото: Эдуард Саакян

Muz-Online довольно быстро собрал вокруг себя сообщество музыкантов и заработал статус регионального. Со второго-третьего года стали приезжать коллективы из Новосибирска, Кемерова, Новокузнецка и других городов Сибири.

Шоу-кейс Muz-Online на Street Vision. 2016 г. Фото: Эдуард Саакян

Наталия регулярно старалась интегрировать участников Muz-Online в другие городские события, помимо основного фестиваля. Например, на одном из Street Vision команда музыкального фестиваля представила шоу-кейсы по обоим направлениям: Hard и Soft.

«Я всегда просила: давайте сделаем блок с томской музыкой на День томича или День молодёжи, — вспоминает Наталия. — Чтобы у групп была возможность показать себя большой публике».

Концерт «День молодежи с Муз-онлайн». 2015–2016 гг. Фото: Эдуард Саакян

В попытке сделать событие более мультижанровым на втором фестивале организаторы провели эксперимент: добавили два дополнительных дня — экспериментальную и хип-хоп-сцены. Идею активно продвигал Александр Арляпов.

«Выступали разные томские электронные проекты, например, проект Kamio Dreams, где был ​​тёмнокожий MC, диджей, басист, гитарист, ну прям полноценная трип-хоп группа», — вспоминает Александр.

Сцена Experimental на II фестивале Muz-Online. 2008 г. Фото: Muz-Online

IV фестиваль Muz-Online. 2011 г. Фото: Muz-Online

Для участников выступление на Muz-Online стало знаком отличия.

Люди специально создавали группу, чтобы выступить на фестивале, — говорит Наталия. — Потом в афишах своих концертов они обязательно писали: «Участник Muz-Online. Это была планка.

XI фестиваль Muz-Online. 2018 г. Фото: Эдуард Саакян

Однако удерживать такой масштаб без стабильной финансовой и административной поддержки оказалось сложно. После смены руководства Концертно-театрального объединения финансирование резко сократилось. Последний — XII Muz-Online — прошёл в 2021 году уже в урезанном формате — как трёхдневный концерт в клубе Trend.

XII Фестиваль Muz-Online в клубе Trend. 2021 г. Фото: Александр Арляпов

Наталия Ремарчук продолжает работать с молодыми музыкантами: руководит рок-клубом «Под водой» в ДК «Маяк». А Muz-Online продолжает существовать как информационный ресурс о жизни томской музыкальной сцены во ВКонтакте.

У меня есть мечта, что всё, что мы делаем в нашем рок-клубе для подростков, вырастет в большой фестиваль. И, возможно, даже в том же формате и с тем же названием, — Наталия Ремарчук, создатель фестиваля Muz-Online.

Текст: Катерина Станиславская

