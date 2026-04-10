Как фестиваль Muz-Online изменил музыкальную сцену Томска: история главного проекта 2000-х
Первый фестиваль Muz-Online прошёл в Томске в 2007 году. Проект родился из одноимённого интернет-портала — первой «социальной сети» томских музыкантов, созданной в 2005 году. А вырос в ежегодный региональный музыкальный фестиваль 2000-х.
О десятилетней истории фестиваля — в разговоре с его организаторами Наталией Ремарчук и Александром Арляповым.
«Если ты напишешь первый, значит, будет и второй»
Название Muz-Online изначально принадлежало интернет-порталу. В 2005 году Наталия Ремарчук, основательница одноименного фестиваля, создала его в томском сегменте интернета.
Это была первая социальная сеть томских музыкантов, — рассказывает Наталия. — У каждого была своя страничка, где можно было выкладывать музыку, фотографии, афиши концертов. Плюс была стена, где поклонники могли задавать вопросы.
В середине 2000-х узнать о концертах было непросто: событий было немного, информацию почти нигде не размещали. Наталия сама искала мероприятия, связывалась с организаторами, размещала афиши, ходила фотографировать на концерты, а после публиковала снимки.
Через полгода существования портала Наталия решила отметить дату небольшим концертом в ночном клубе «Матрица», который тогда располагался в здании кинотеатра «Октябрь». Концерт повторили и в годовщину первого года сайта. Именно на этом событии Наталия встретила Владислава Удлера, руководителя Концертно-театрального объединения при Управлении культуры города, которое занималось организацией крупных городских праздников.
«Владислав сказал, что у него есть вакансия для меня — я трудоустроилась на позицию заместителя директора по организации творческих вопросов. В своей должностной инструкции я увидела пункт „организация фестивалей“, подошла к Удлеру и говорю: „Я хочу сделать большой музыкальный фестиваль“. И всё, решили делать. Название так и оставили Muz-Online», — вспоминает Наталия.
Так весной 2007 года родился Первый открытый городской фестиваль Muz-Online. Владислав Удлер настоял на такой формулировке. «Он сказал: „Если ты напишешь первый, значит, будет и второй“», — рассказывает Наталия. Ещё до проведения дебютного события было понятно, что Muz-Online — это долгосрочный проект.
Кроме Натальи и Владислава, над первым фестивалем пригласили работать Александра Арляпова — журналиста и в будущем создателя журнала «Новый рок», Александра Банщикова — организатора событий и программиста, который помогал Наталье с запуском портала «Muz-Оnline», и Виктора Махова — владельца студии звукозаписи «Studio AV».
Фестиваль с хорошим звуком
В 2007 году на первый Muz-Online было подано 77 заявок. Отобрали 24 команды. Для многих это был первый выход на большую сцену.
Мне всегда хотелось помогать томским группам. Сейчас в каждом баре есть звук, можно прийти и выступить, раньше такого не было — группы играли у себя в гаражах, не могли позволить себе профессиональное оборудование. А мы сделали фестиваль на одной из самых больших площадок города с хорошим звуком, — вспоминает Наталия.
Перед выступлением все коллективы проходили отбор, прослушивания проводили в студии у Виктора Махова, оценивал участников оргкомитет фестиваля.
«Группы играли программу 15–20 минут, мы слушали, могли задать вопросы. Это на самом деле был ад абсолютный: в течение пары месяцев прослушать несколько десятков групп. Мозги плыли после такого занятия», — вспоминает Александр Арляпов.
Первый фестиваль длился шесть дней подряд, второй и все последующие уже стали делить: концерты шли по выходным в течение трёх недель. Команды соревновались в двух категориях — «Мейнстрим» и «Альтернатива» (позже — Soft Line и Hard Line). В каждом отборочном дне выступали шесть команд, из которых дальше проходили две: одну выбирали зрители, вторую — жюри. В финальных днях выступали восемь групп и приглашенный гость.
Muz-Online изначально был ориентирован на авторскую музыку. Обязательным условием выступления были живые инструменты. Большинство участников представляли рок-направление:
Рок всегда был популярен, начиная с 90-х, этого добра было много, — рассуждает Александр Арляпов. — Тем более учитывая студенческий статус города, который постоянно подпитывается молодежью. Естественно среди неё — большой процент любителей рока, альтернативы, панка и так далее.
С самого первого фестиваля организаторы делали акцент на компетентности жюри: приглашали представителей музыкальной индустрии и федеральных экспертов. В 2007 году команды оценивали музыкальный критик Артемий Троицкий (включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) и музыкант Александр Ф. Скляр, в другие годы — медиапродюсер Александр Кушнир, который работал с Земфирой и группой «Мумий Тролль», и другие.
«Приглашенные жюри давали мастер-классы, проводили творческие встречи. Для томских музыкантов было интересно выступить перед такими людьми, их могли заметить и пригласить в столичные проекты», — рассуждает Наталия.
Выход за пределы Томска
Muz-Online довольно быстро собрал вокруг себя сообщество музыкантов и заработал статус регионального. Со второго-третьего года стали приезжать коллективы из Новосибирска, Кемерова, Новокузнецка и других городов Сибири.
Наталия регулярно старалась интегрировать участников Muz-Online в другие городские события, помимо основного фестиваля. Например, на одном из Street Vision команда музыкального фестиваля представила шоу-кейсы по обоим направлениям: Hard и Soft.
«Я всегда просила: давайте сделаем блок с томской музыкой на День томича или День молодёжи, — вспоминает Наталия. — Чтобы у групп была возможность показать себя большой публике».
В попытке сделать событие более мультижанровым на втором фестивале организаторы провели эксперимент: добавили два дополнительных дня — экспериментальную и хип-хоп-сцены. Идею активно продвигал Александр Арляпов.
«Выступали разные томские электронные проекты, например, проект Kamio Dreams, где был тёмнокожий MC, диджей, басист, гитарист, ну прям полноценная трип-хоп группа», — вспоминает Александр.
Для участников выступление на Muz-Online стало знаком отличия.
Люди специально создавали группу, чтобы выступить на фестивале, — говорит Наталия. — Потом в афишах своих концертов они обязательно писали: «Участник Muz-Online. Это была планка.
Однако удерживать такой масштаб без стабильной финансовой и административной поддержки оказалось сложно. После смены руководства Концертно-театрального объединения финансирование резко сократилось. Последний — XII Muz-Online — прошёл в 2021 году уже в урезанном формате — как трёхдневный концерт в клубе Trend.
Наталия Ремарчук продолжает работать с молодыми музыкантами: руководит рок-клубом «Под водой» в ДК «Маяк». А Muz-Online продолжает существовать как информационный ресурс о жизни томской музыкальной сцены во ВКонтакте.
У меня есть мечта, что всё, что мы делаем в нашем рок-клубе для подростков, вырастет в большой фестиваль. И, возможно, даже в том же формате и с тем же названием, — Наталия Ремарчук, создатель фестиваля Muz-Online.
Текст: Катерина Станиславская
