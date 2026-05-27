«Город Томск»: как справочник 1912 года помогает рассказывать о томской истории

27 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Какие дореволюционные источники помогают исследователям изучать историю Томска? Почему старые справочники до сих пор позволяют уточнять судьбы домов, улиц и людей?

Об одном из таких изданий — справочнике «Город Томск» 1912 года — рассказали историк Кирилл Конев и экскурсовод Любовь Рыбина на контекстной экскурсии фестиваля искусства и чтения «ТОМ IV».

Исторический контекст

Справочник «Город Томск» вышел 15 июля 1912 года как бесплатное приложение к газете «Сибирская жизнь». По словам Кирилла Конева, заведующего отделом рукописей и книжных памятников Научной библиотеки ТГУ, книга появилась в момент, когда мир ещё верил в устойчивый прогресс, но уже стоял на пороге больших потрясений.

Кирилл Конев Заведующий отделом рукописей и книжных памятников Научной библиотеки ТГУ, кандидат исторических наук Как историку, мне хочется всегда исторические микросюжеты вписать в макроисторический контекст и подвести к цели создания данной книги. 1912 год был весьма насыщен на политические крупные события, важнейшие экономические, научные и культурные прорывы. Это был последний год старого мира, великой эпохи, где наука и техника развиваются, появляются новые изобретения, кажется, что мир глобализируется все больше и никаких конфликтов в Европе уж точно не будет, потому что все коммерческие интересы настолько переплетены с государством и корпорациями, что ничего такого, как, например, в эпоху Наполеона, быть не может. Но гибель парохода «Титаник» в апреле 1912 года — трагедия, всколыхнувшая весь мир — в какой-то степени подвела черту под этой прекрасной эпохой, когда всё казалось здорово и безоблачно.

В том же году произошли Ленский расстрел, война на Балканах, Китайская революция, которая запустила длительный период политической нестабильности в Азии. Но при этом технический прогресс, наука и культура продолжали развиваться. Томск в это время оставался одним из важных интеллектуальных центров Сибири: здесь выходили научные и популярные издания, работали университет, библиотеки, газеты, развивалась городская инфраструктура.

— Томичи 1912 года знают, что такое телефон, кинотеатр, они видели автомобили, они, возможно, даже видели электромобили, потому что в то время как раз идет конкуренция между этими видами транспорта. Они знают, что такое аэроплан, ходят в театры, могут отбить телеграмму на другой конец земного шара. И в принципе до Америки можно доплыть за пять дней из Англии, а всю Евразию пересечь на поезде. Мир стал достаточно глобален, тесен. И в этом мире появляется книга «Город Томск», — говорит историк.

Лист из альбома «Виды Томска и Алтая». 1910 г., ул. Почтамтская Фото: из фондов ТОКМ

Конев подчеркивает — ее создание отражает характерное для эпохи стремление к систематизации знаний и осмыслению современности. Авторы и составители писали: такие книги нужны для того, чтобы обобщить текущие события, собрать в них всё самое ценное, важное и актуальное, знать, что происходит в нашем городе, в Сибири и в мире. Поэтому в процессе работы планируемая изначально небольшая брошюра значительно увеличилось в размерах и превратилась в полноценное издание объемом более 30 печатных листов, с иллюстрациями, картами, диаграммами. Для своего времени оно стало прорывным.

Предшественники

Чем же отличалось издание 1912 года от своих предшественников? Конев отмечает, что оно не возникло на пустом месте: к началу XX века в России уже пользовались большой популярностью путеводители и справочные издания. Подобные книги начали появляться еще в XVIII веке, тогда они назывались «дорожниками». Затем, в XIX веке, с развитием транспорта спрос на эту литературу вырос, стали издаваться иллюстрированные путеводители по городам и регионам.

В губернской столице также выходили подобные издания. Одним из первых стала работа Александра Адрианова «Город Томск в прошлом и настоящем», выпущенная в 1890 году изданием «Сибирского книжного магазина» Михайлова и Макушина. После этого вышли еще две книжки: «Томск в кармане» 1902 г. и «Путеводитель по г. Томску и его окрестностям» 1905 г. Издание 1905 года отличалось тем, что впервые включало фотографии и карту города.

Фото: из фондов НБ ТГУ

Справочник «Город Томск» стал следующим этапом. По словам Конева, он объединил информацию из других книг, сгруппировал ее по темам и обновил, сопроводив это иллюстрациями и таблицами. Важной особенностью стало участие в проекте представителей местной интеллигенции: среди авторов были Григорий Потанин, снова Адрианов, Гавриил Тюменцев, Василий Сапожников, Ефим Зубашев и другие. Их задача заключалась не только в том, чтобы выпустить справочник, но и подготовить аналитическое издание, которое позволило бы читателю ориентироваться в ключевых сферах жизни города.

Содержание книги «Город Томск» Фото: из фондов НБ ТГУ

— Каждую неделю, как авторы пишут в предисловии, собиралась редакционная комиссия, чтобы обсудить, какие новые разделы добавить в эту книгу, как их улучшить и усилить. Первоначальный замысел — создать небольшую справочную книжку в приложении к газете «Сибирская жизнь» — очень быстро перерос в новый проект. Изначально они обещали выпустить книгу в феврале 1912, но в конечном счёте она поступила в продажу только летом, — говорит Кирил Конев.

Роль рекламы

Важную роль в появлении справочника сыграла реклама. Созданием и продвижением книги в современном понимании занималось издательство Сибирского товарищества печатного дела — одна из ключевых культурно-экономических структур города начала XX века.

Дом Сибирского товарищества печатного дела, где располагалась редакция газеты «Сибирская жизнь». Из книги «Город Томск» Фото: из фондов НБ ТГУ

Как отмечает Кирилл Конев, издательство Сибирского товарищества печатного дела возникло в 1905 году на базе типографии Петра Макушина, который после октябрьского черносотенного погрома в Томске был вынужден уехать за границу. Вместе с ней товарищество получило права и на издание газеты «Сибирская жизнь», главным источником дохода которой была не подписка на издание, а продажа мест под объявления различным предприятиям.

Характерный пример — сотрудничество с Анжеро-Судженскими угольными копями Михельсона. В счет расчетов за поставки угля товарищество организовывало для них специальные рекламные кампании. За счет этого издательство существовало, а 1912 году даже смогло открыть новый отдел — книгоиздательства.

Реклама Анжеро-Судженских угольных копий Михельсона Из книги «Город Томск» Фото: из фондов НБ ТГУ

Одной из первых его книг и стал справочник «Город Томск». В нем первые страницы также занимают различные объявления. Среди них реклама Анжеро-Судженских угольных копей Михельсона, пивного завода Крюгера, а также электрической лампочки «Тунгсрамъ» с 75-процентной экономией. Благодаря этому удалось не только издать книгу, но и сделать ее бесплатной среди подписчиков.

Три истории из книги

Кирилл Конев выделяет в справочнике несколько особенно важных сюжетов. Один из них — раздел И. Г. Фрейдина и И. П. Гавровского «Торговля и промышленность». В нем на основе статистических данных и аналитических таблиц авторы показали, что экономика Томска во многом зависела от сельского хозяйства, а город выступал прежде всего как торговый и потребительский центр, тогда как собственное промышленное производство оставалось развито слабо. Авторы объясняли это несколькими причинами: низкой предприимчивостью местного капитала, высокими издержками производства и сложностями логистики.

— По их мнению, Томск ориентирован в основном на юг, а не на север, где бездонное количество ресурсов, но, к сожалению, они никак не осваиваются. И приводят пример, что даже вятские спички дешевле идут в Томске, чем свои томские. Хотя в тот момент спичечная фабрика у нас уже была, но вятские спички все равно были дешевле, несмотря на огромное расстояние.

Изменение количества предприятий в Томске Фото: из фондов НБ ТГУ

Другой важный пласт книги связан с историей города. Здесь особенно выделяется очерк А. В. Адрианова, посвященный прошлому Томска. В отличие от сухих справочных разделов, этот текст отличается живостью и насыщен яркими сюжетами. Именно благодаря ему широкую известность среди томичей получили легенды о саде Философа Горохова — месте роскошных приёмов и символе «золотой лихорадки».

Еще одна история, рассказанная А. В. Адриановым в главе «Томская старина», посвящена старцу Федору. По легенде в его обличии скрывался император Александр I. Фото: из фондов НБ ТГУ

Не менее интересен раздел, посвящённый городскому хозяйству, автором которого стал общественный деятель А. Н. Шипицын. Его статья носит критический характер: он подробно разбирает проблемы благоустройства, указывает на недостатки в работе городских властей, обращает внимание на слабое развитие озеленения и общественных пространств.

Интересно, что именно этот текст спустя столетие оказался востребованным историками: упоминание Александровского бульвара в работе Шипицына стало одним из аргументов при возвращении части проспекта Ленина его исторического названия в 2025 году.

Как «Город Томск» помогает сегодня

Томский экскурсовод Любовь Рыбина называет справочник «Город Томск» своеобразной энциклопедией городской жизни начала ХХ века. По ее словам, книга содержит важный для исследователя комплексный анализ среды, где даже сухие статистические таблицы помогают «оживить» историю.

Например, из раздела о торговле и промышленности видно, что в 1903 году на Томск приходилась четверть всего сибирского топлёного масла, отправляемого по железной дороге. Причем по этому показателю наш город занимал первое место среди других сибирских городов.

А данные о предприятиях показывают, что в 1910 году по доходам в Томской губернии лидировала спичечная фабрика, за ней шли винокуренные заводы, третье же место занимали типографии. По словам Любови, этот факт символичен: так Томск, будучи университетским центром, действительно подтверждал свой статус «сибирских Афин», где интеллектуальная и издательская деятельность играла заметную роль.

Обороты томских предприятий. Фото: из фондов НБ ТГУ

Отдельного внимания заслуживает реклама, широко представленная в книге. Она не только отражает экономическую жизнь, но и становится отправной точкой для исторических реконструкций. Так, одно объявление может привести к целому исследованию — восстановлению судьбы дома, улицы, человека.

Любовь Рыбина томский экскурсовод В книге «Город Томск» я встретила объявление о курсах бухгалтерии Михаила Ивановича Ермакова. Я знала, что с этими курсами был связан один сюжет, потому что у меня есть свидетельство. Но объявление позволило узнать, где именно они располагались: сегодня это здание по улице Советской, 10. Одно дело, когда у нас есть просто домик, а другое — когда начинаешь понимать, что здесь находилось, что сюда приходили люди, кипела жизнь. То есть город обретает лицо, — рассказывает Любовь Рыбина.

Рекламное объявление из книги «Город Томск» Фото: из фондов НБ ТГУ

Ещё один пример — история гостиницы «Европа», связанная с предпринимателями Второвыми и управляющим Василием Морозовым. Архивные документы показывали конфликт между владельцами и арендаторами, но не давали ясного ответа, чем он закончился. Объявление в справочнике помогло уточнить: позже у гостиницы появился новый управляющий.

— Есть прошение, которое направило товарищества Второва к губернатору Томской губернии. Они пишут, что заключили договор с Василием Леонидовичем Морозовым и его женой на аренду и устройство гостиницы: «Правление имело в виду устройство хорошей семейной гостиницы, которая могла бы создать себе серьезную репутацию». А арендаторы открыли в гостинице концертный зал «Европа» с шансонетками и прочими необходимыми принадлежностями по типу . Второвы просили губернатора помочь им разорвать договор с арендаторами. Но губернатор ответил, что это не в его компетенции и что нужно обращаться в суд для того, чтобы вопрос разрешить.

Понять, чем дело кончилось, как раз и помогла книжка «Город Томск». В ней нашлось объявление о «первоклассной гостинице-ресторане „Европа“» с отремонтированными номерами и новым управляющим Э. А. Олифера.

Рекламное объявление из книги «Город Томск» Фото: из фондов НБ ТГУ

Сегодня справочник «Город Томск» выполняет и еще одну важную функцию — он становится источником вдохновения для последующих поколений исследователей и книгоиздателей. Познакомиться с изданием можно в Научной библиотеке ТГУ и Томской областной универсальной научной библиотеке имени А. С. Пушкина. Книга также доступна в электронном формате.

Текст: Алена Попова

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