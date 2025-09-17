18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске открыли Александровский бульвар

Город, Городское благоустройство, ТГУ, Томские новости, тгу томск александровский новости интересное куда сходить томский университет прогулка экскурсия В Томске открыли Александровский бульвар

Сегодня, 17 сентября, около старого здания Научной библиотеки Томского государственного университета торжественно открыли Александровский бульвар. По словам организаторов, пешеходной части вдоль Университетской рощи со стороны пр. Ленина вернули историческое название.

Открытием бульвара ТГУ запустил серию праздничных мероприятий к грядущему в 2028 году 150-летию вуза.

Ранее с просьбой о переименовании пешеходного участка в администрацию города обратился ректорат ТГУ. Мэрия, а также администрации Томской области и Законодательная дума поддержали инициативу.
Сообщается, что три российских императора — Александр I, Александр II и Александр III стояли у истоков создания Императорского Томского университета. В начале XIX века часть нынешнего проспекта Ленина вдоль Университетской рощи от Сибирского ботанического сада до Московского тракта именовалась Александровским бульваром.

Исторический стендап разыграли на открытии бульвара
Фото: Савелий Петрушев
Мэр Томска Дмитрий Махиня и президент ТГУ Георгий Майер торжественно перерезают ленточку
Фото: Савелий Петрушев
Информационная стела, установленная в начале Александровского бульвара
Фото: Савелий Петрушев
Александровский бульвар
Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Работа

Предвидя потребности: более сотни экспертов обсудили в Томске подходы к формированию кадрового прогноза

8 сентября 2025
Томские новости

В Томске сносят пристройку у здания бывшего «Киномира»

26 августа 2025
Томские новости

Генпрокуратура требует изъять холдинг КДВ в доход РФ, оценивает его капитализацию в 497 млрд рублей

26 августа 2025
Томские новости

«Ростелеком» и Администрация Томской области обсудили вопросы цифровой трансформации региона

19 августа 2025
Томские новости

Инновации и карьера: «Ростелеком» продемонстрировал передовые решения на ИТ-конференции в Томске

8 сентября 2025
Томские новости

Русло Томи в Томске чистят к паводку

17 сентября 2025
Томские новости

В Томске пройдет вечер памяти писателя Вадима Макшеева

4 сентября 2025
Люди

Физтех — лучше всех. Томские политехники на Ленинградской АЭС

11 сентября 2025
Томские новости

Главный корпус Томской клинической психиатрической больницы отремонтируют за 189 млн рублей

28 августа 2025