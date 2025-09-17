В Томске открыли Александровский бульвар

17 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Сегодня, 17 сентября, около старого здания Научной библиотеки Томского государственного университета торжественно открыли Александровский бульвар. По словам организаторов, пешеходной части вдоль Университетской рощи со стороны пр. Ленина вернули историческое название.

Открытием бульвара ТГУ запустил серию праздничных мероприятий к грядущему в 2028 году 150-летию вуза.

Ранее с просьбой о переименовании пешеходного участка в администрацию города обратился ректорат ТГУ. Мэрия, а также администрации Томской области и Законодательная дума поддержали инициативу.

Сообщается, что три российских императора — Александр I, Александр II и Александр III стояли у истоков создания Императорского Томского университета. В начале XIX века часть нынешнего проспекта Ленина вдоль Университетской рощи от Сибирского ботанического сада до Московского тракта именовалась Александровским бульваром.

Исторический стендап разыграли на открытии бульвара Фото: Савелий Петрушев

Мэр Томска Дмитрий Махиня и президент ТГУ Георгий Майер торжественно перерезают ленточку Фото: Савелий Петрушев

Информационная стела, установленная в начале Александровского бульвара Фото: Савелий Петрушев

Александровский бульвар Фото: Савелий Петрушев

