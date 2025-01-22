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В Томске вновь появится Александровский бульвар

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Пешеходный участок возле Университетской рощи Томска вновь будет называться Александровским бульваром. Соответствующее решение единогласно приняла городская комиссия по топонимике.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ранее с просьбой о переименовании пешеходного участка в администрацию обратился ректорат Томского государственного университета. Мэр Томска Дмитрий Махиня поддержал инициативу вернуть историческое наименование.

В сообщении уточняется, что три российских императора — Александр I, Александр II и Александр III стояли у истоков создания Императорского Томского университета. В начале XIX века часть нынешнего проспекта Ленина вдоль Университетской рощи от Сибирского ботанического сада до Московского тракта именовалась Александровским бульваром.

Узнать о том, как устроено поименование улиц и сколько вообще их у нас в городе можно в одном из выпусков «Анатомии Томска».

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