Анатомия Томска. Улица имени...

22 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: Федрор Шумилов

В шестом выпуске нашего проекта «Анатомия Томска», посвященного интересным историям о главных символах и местах города, разбираемся, как улицы получают свое название.

Кто решает, чьим именем назвать улицу, как устроено поименование и сколько вообще улиц у нас в городе? Обо всем этом разговариваем с экспертами и показываем в нашей инфографике результаты изысканий. Партнер проекта — по-прежнему, мэрия Томска.

Как устроена работа по наименованию улиц? Во-первых, администрацией Томска установлен единый порядок присвоения, а также аннулирования и изменения названий улиц, площадей и других элементов улично-дорожной сети. Во-вторых, в мэрии на постоянной основе действует комиссия по топонимике, в которую входят представители администрации Томска, городские депутаты, а также специалисты в области истории и краеведения, архитектуры и градостроительства, лингвистики и топонимики. Как это работает на практике?

С организационной точки зрения все довольно прозрачно:

— Чтобы присвоить определенное имя улице, сначала на имя мэра Томска вносится ходатайство о присвоении предполагаемого наименования. Документ должен содержать описание местоположения и схему границ улицы, предлагаемое наименование, а также отвечать на вопрос – почему это название предложено по отношению к этой улице. Если предлагается увековечить память выдающегося человека, также необходимо приложить биографические сведения о его жизни, которые подтвердят его вклад в историю и развитие России, Томской области и Томска, — поясняет Ирина Водянова, председатель комитета по местному самоуправлению администрации Томска. — Кроме того, есть еще ряд требований к наименованию улицы. Понятно, что оно должно излагаться на русском языке и отвечать всем его нормам. Но также название должно соответствовать общепринятым морально-эстетическим нормам и правилам, быть благозвучным, удобным для произношения и легко запоминающимся, соответствовать историческим, географическим, природным и градостроительным особенностям города. Важно, чтобы название вписывалось в уже существующую систему наименований, не противоречило и не дублировало их.

По результатам рассмотрения комиссия готовит письменное заключение мэру. На основании этого документа глава муниципалитета вносит в городскую Думу проект о согласовании присвоения наименования, его изменении или аннулировании. А уже после вступления в силу решения Думы мэрия принимает постановление о присвоении того или иного названия улицы.

— В случае потребности наименования какого-либо элемента улично–дорожной сети или элемента планировочной структуры комиссия сообща обсуждает поступившие ранее предложения, включенные в специальный Реестр предложений, — отмечает Ирина Водянова.

Сухоозерная — пример названия, связанного с местом.

— Самая первая номинация связана с тем, что люди, селившиеся возле реки, давали названия чаще всего этому топообъекту по реке, горе, каким-то особенностями ландшафта. Присвоение происходило за счет особенностей территории, и имя его отражало, — говорит член городской комиссии по топонимике Татьяна Банкова. Фото: Серафима Кузина

Но как устроен сам подбор имен для улиц, площадей и переулков? Для того, чтобы поговорить об этом, мы отправились в городскую комиссию по топонимике.

— Номинация, как акт человеческого сознания, существовала давно. В принципе, это естественный акт человеческого мышления. А принципы наименования чего-либо — всегда разные. Если мы говорим об объектах географических, там могут быть исконные территориально закрепленные называния, которые к русским не относятся. Например, Каргасок – это нерусское название, или Самуськи. А вот Ларино, Вершинино, Ярское — это уже более понятно, фамилии казаков, которые основали эти села. Еще один принцип связан с именами, например, царских династий: Николаевск, Ново-Николаевск, Александровск, Павлоград, — объясняет доцент кафедры русского языка ТГУ, к. фил. н., член городской комиссии по топонимике Татьяна Банкова.

Карта города менялась и под влиянием исторических событий: после Революции 1917 года, упразднялись названия, связанные с религиозными культами, вместо них, по словам Татьяны, появлялись или нейтральные, связанные с писателями, деятелями наук и искусства, или напротив, связанные с революционными деятелями или событиями.

— Ну вот, например, переулок 1905 года: он был Хомяковским и Мясным переулком. Александровский проезд (современное название) – был Всеволодо-Королёвским переулком — по имени известного купца. Улица Демьяна Бедного была улицей Четвертой. Улица Баумана – ранее Первая улица. Площадь Батенькова – Церковная площадь. А улица Белинского — первым Банным переулком и Офицерской улицей. Улица Дзержинского была Преображенской. Улица Аркадия Иванова — Тюремным переулком, там находился тюремный острог. Кооперативный переулок был Стахеевским, по имени известного купца, его наследники до сих пор живут в Томске, — приводит примеры Татьяна.

Часто переименования сдерживают расходы на переадресацию, но есть и обратные ситуации. Пример быстрой «идеологической» перемены недавнего времени — площадь Ново-Соборная в 1990-х. Она перестала быть площадью Революции, потому что на ней физически мало адресов и поменять название для города было посильной задачей.

— В принципе, все можно переименовать. Но когда хочется что-то переименовать, надо иметь в виду, какое это бремя на бюджет города. Все нужно вносить в реестры, создавать специальные комиссии, иметь финансы на перемену табличек, схем и так далее. Такое делают, когда денег некуда девать. К тому же, многие [старые] названия уже асемантичны, за ними не закреплено то значение, которое мы вкладываем во все это, — отмечает Татьяна Банкова.

А еще переименования городских улиц, площадей и переулков часто связаны с конкретными событиями — юбилеями со дня рождения или смерти, памятными «круглыми» датами.

— Например, улица Гоголя появилась тогда, когда у писателя был юбилей, еще в начале ХХ века. Историческая часть города, которая нам известна, там многие улицы пережили множество переименований. А вот в новых районах, которые разрастались, новое поименовывание часто ориентировалось на различные списки. До сих пор можно видеть, как город развивался, по включению таких «кустов»: Грузинская, Башкирская, Ташкентская... 40 лет Победы, 50 лет Победы и так далее, — говорит Банкова.

Водяная — образец исторического названия томской улицы. А вот новостройки обычно получают другие имена Фото: Серафима Кузина

При проектировании новых районов, названия улиц готовят уже на первоначальном этапе. Застройщик-девелопер, разрабатывая территорию, должен представить, как будут проходить и разрастаться улицы, куда они будут идти — уже с заложенными названиями. Без этого документы не утвердят.

— Когда что-то получает имя, прежде всего, исходят из того, какую нагрузку – социальную и экономическую — мы получим. Во внедренческой зоне есть улица Развития. Должна была появиться еще улица Созидания (пока что она есть только в проекте). Я помню, как сильно критиковали улицу Развития за название: «абстракция», «ни с чем не связанная». Да, это абстракция, но это внедренческая зона, там идеи абстрактные воплощаются, мне казалось, что это красиво и для этого места – самое то. Но тут дело вкуса. Людям не всем понравилось, хотя к улице Развития все уже привыкли. А как-то на моей памяти было собрание, где обсуждали, как будем называть новые улицы в новом микрорайоне. Там планировался большой проспект и ряд подходящих к нему улиц. Я хорошо помню, как выступала тогда и говорила: «Мы очень гордимся нашими архитекторами, многие знают их имена, но у нас нет ни одной улицы архитектора». Я предложила сделать [архитектурный] «куст». Центральную улицу — сделать бульваром — она потом стала улицей Архитекторов, а к ней подходили улицы, которые нужно было назвать в честь архитекторов. Стали решать, чьими именами. Конечно, Крячков и Лыгин – кто поспорит, это «наше всё». Есть Наранович, архитектор университета. Вот три фамилии есть, нужно еще две. Обратились к ТГАСУ, назвали еще двоих – Федоровского и еще кого-то (эта улица еще не разрабатывалась). Вот, пожалуйста, таким образом произошло наименование, — рассказывает Татьяна.

В планах у давнего эксперта комиссии по топонимике увековечить в названиях улиц имена томских художников из ТОЛХ — товарищества любителей художеств, действовавшего в начале ХХ века и хорошо известного в Сибири. Пока же, кроме Айвазовского, улиц имени художников в Томске нет, отмечает она.

Инфографика: Федор Шумилов

Комментарии: Егор Хворенков