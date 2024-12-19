В издательстве «Макушин Медиа» вышли новогодние открытки с котами

19 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Независимое издательство «Макушин Медиа» выпустило новогодние поздравительные открытки с котиками. В набор вошли 4 карточки с узнаваемыми элементами городской архитектуры — резные наличники, крыша мэрии, дом с драконами и дом с шатром.

Главный редактор издательства Елена Фаткулина рассказывает, что при создании этой серии, команде хотелось уйти от привычных новогодних сюжетов и шаблонов: «Наш художник придумал историю про томские крыши и котов, которые на них живут. Она и развивается на наших открытках, передавая атмосферу праздничного города».

«Атмосфера праздничного города, переливающегося, как новогодняя елка. Ночь волшебства, встреч и подарков. Ощущение сказки, которая приходит ко всем, и маленьким, и взрослым. Темнота, наполненная предвкушением. А потом утро первого января, когда вы делаете первый шаг по свежевыпавшему снегу», — описывают открытки в издательстве.

Душевные иллюстрации создал художник издательства Константина Попова, который известен своими рисунками для книги «Городское путешествие. Томск», серии бумажных путеводителей и открыток.

Купить набор можно на маркетплейсе Ozon по ссылке: https://ozon.ru/t/8xXqbbJ. А также в редакции издательства в будние дни с 13.00 до 17.00 по пер. Совпартшкольный, 3, 3 этаж, 305. Телефона для справок: +7-983-232-20-19.

Фото: Савелий Петрушев

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