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Томское кафе «Nyam» закрыто после отравления посетителя

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Томское кафе и служба доставки «Nyam» на ул. Вершинина, 46/4 временно приостановило деятельность из-за санитарных нарушений.

Как сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по Томской области, заведение закрылось после проверки Роспотребнадзора по факту заболевания одного из томичей кишечной инфекцией.

В ходе осмотра инспекторы выявили 18 нарушений санитарных правил. В их числе — хранение заготовок в грязных холодильниках, отсутствие контроля за условиями хранения пищевой продукции, а также отсутствие маркировки продукции, разделочного инвентаря и посуды.

По факту административного правонарушения протокол был направлен в суд, где принято решение о прекращении работы кафе на 90 дней. В настоящее время сотрудники судебных приставов по Кировскому району ознакомили представителей заведения с постановлением суда и опечатали двери, кассовый аппарат и принтер чеков.

Сейчас в кафе идет работа по устранению нарушений. Отмечается, что если организация сделает это оперативно, то исполнение административного наказания может быть прекращено досрочно.

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