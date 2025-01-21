В Томске из-за потепления вновь закрыли ледовые горки

21 января 2025 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Сегодня, 21 января, в Томске в связи с установлением положительных температур закрыли для посещения ледовые.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, снова кататься на них томичи смогут при наступлении благоприятных для эксплуатации погодных условий.

В связи с введенными ограничениями жителей города просят обращать внимание на ограничительные барьеры и не пытаться пользоваться горками, так как это может быть небезопасно.

Напомним, в январе в Томске ледовые горки уже закрывали из-за потепления.

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