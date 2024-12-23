Здание стадиона «Труд» перешло в муниципальную собственность

Сегодня, 23 декабря, АО «Сибагро» передало в собственность Томска административный корпус стадиона «Труд», который ранее выкупило на аукционе. Соответствующий договор подписали мэр города Дмитрий Махиня и генеральный директор холдинга Сергей Ильиных.

— Этот корпус нам позволит провести сертификацию стадиона и в дальнейшем проводить здесь игры юношеской футбольной лиги, где принимают участие не только воспитанники спортшколы №17, но и юные футболисты, занимающиеся в других клубах, — отметил Дмитрий Махиня.

В свою очередь, Сергей Ильиных подчеркнул, что решение о выкупе здания и передаче его городу было принято для того, чтобы имущество ФК «Томь» не оказалось в собственности иногородних компаний или частных лиц, «безразличных к традициям нашего футбольного города».

Ранее сообщалось, что в июне 2023 года на баланс Томска был передан ранее принадлежавший ФК «Томь» стадион «Темп», на котором выступали молодежные и женские составы футбольного клуба. Планировалось, что он станет площадкой для тренировок детской спортшколы № 17.

ФК «Томь» по итогам сезона 2021/22 занял 14 место в первенстве ФНЛ, сохранив прописку во втором по силе дивизионе России. Тем не менее позднее «Томи» отказали в получении лицензии для участия в ФНЛ в следующем сезоне из-за финансовых проблем.

В июне 2022 года «Томь» не прошла лицензирование и в ФНЛ-2, а спустя год клуб был исключен Российского футбольного союза (РФС). Вместе с тем клубу удалось выплатить долги по зарплатам, а также избежать банкротства.

В июне 2024 года томский стадион «Труд» начали передавать в муниципальную собственность.

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