В Томске появится новый корпус НИИ кардиологии

24 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Новый корпус томского НИИ кардиологии включен в схему территориального планирования здравоохранения. Документ, утверждающий её, подписал председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Предполагается, что в новом десятиэтажном клинико-диагностическом корпусе площадью 19,3 тыс. кв. метров разместят приемные отделения (взрослое и детское), отделение неотложной кардиологии с палатами интенсивной терапии, центр мультимодальной диагностики, кардиохирургические отделения для взрослых и детей, современные операционные и палаты реанимации, клинико-диагностическую лабораторию и биобанк.

В пресс-службе уточняют, что новая схемы территориального планирования России в области здравоохранения разработана с учётом положений Стратегии пространственного развития России до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Его цель — повысить доступность медицинской, в том числе высокотехнологичной, помощи для граждан.

В обновлённую схему включено 136 медицинских организаций, которые планируется реконструировать и построить в Центральном, Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах; в схему включен клинико-диагностический корпус НИИ кардиологии Томского НИМЦ.

— Включение объекта в обновленную схему территориального планирования в области здравоохранения — важный шаг, который необходим для движения к началу строительства, — подчеркнул директор Томского НИМЦ академик РАН Вадим Степанов.

Объём средств, необходимых для строительства и реконструкции обозначенных в схеме объектов, будет определяться при принятии решений о направлении федеральных бюджетных инвестиций на эти цели в рамках формирования проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

