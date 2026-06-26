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В Томске пройдет иммерсивное шоу «Из жизни студента»

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В это воскресенье, 28 июня, в томском частном музее «Профессорская квартира» пройдет иммерсивное событие «Из жизни студента», приуроченное к 130-летию Томского политехнического университета). Гостей ждет театрализованное погружение в атмосферу начала XX века: актеры от первого лица расскажут о повседневном быте, поисках недорогого жилья и способах заработка томских студентов прошлого столетия.

Проект переносит участников в начало XX века и предлагает взглянуть на студенческую жизнь того времени через формат иммерсивного действия. В центре сюжета — повседневность томских студентов, которым, как и сегодня, нередко не хватало средств на жизнь и обучение. Многие вынуждены были подрабатывать: кто-то шёл в грузчики, маляры или швейцары, кто-то пел в церковном хоре, а наиболее удачливые устраивались лаборантами в университет или письмоводителями в управление Сибирской железной дороги.

Организаторы отмечают, что студент начала прошлого века — это человек в постоянном поиске: подработки, недорогого жилья, бесплатного кипятка или билета в театр. В числе типичных сюжетов — и накопление денег на «Кодак», популярную фотокамеру, активно рекламировавшуюся в прессе того времени.

Передать дух эпохи помогут актёры, которые проведут зрителей через ключевые бытовые и социальные ситуации того времени. В программе также заявлено аутентичное угощение для гостей.

В главных ролях задействованы Александр Плешивцев и Ольга Мужипова.

Иммерсивное событие состоится 28 июня (воскресенье) в 17:00. Стоимость участия — 1500 рублей.

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