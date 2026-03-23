Карантин по бешенству введен в двух хозяйствах в Томской области

23 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Два очага бешенства зафиксированы в фермерском и личном подсобном хозяйствах в Первомайском и Кривошеинском районах Томской области, на территории хозяств введен карантин, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на распоряжение заместителя губернатора Томской области по территориальному развитию Анатолия Рожкова.

Так, в Первомайском районе очаг заболевания расположен в селе Городок, в Кривошеинском районе — в селе Пудовка.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству на отдельной территории Томской области, определив: место нахождения источника и факторов передачи возбудителя в тех границах, в которых возможна его передача восприимчивым животным; (...) территорию, прилегающую к эпизоотическому очагу (в Городке — 1,5 км от границ очага, в Пудовке — 0,5 км — прим. ред.)», — говорится в документе.

На время действия карантина в эпизоотических очагах запрещается, в частности, лечение больных животных, посещение территории посторонними лицами, ввоз и вывоз невакцинированных животных. В самом населенном пункте запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых к заболеванию животных.

Карантин будет снят по истечении 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством животного и (или) уничтожения последнего трупа инфицированного животного.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».