В Томске обрежут деревья на ул. Беринга

14 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В апреле на улице Беринга в Томске энергетики проведут подрезку деревьев в рамках приведения просеки в соответствие с требований законодательства об охранных зонах ЛЭП.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, работы согласованы городской комиссией по сохранению зеленых насаждений и ландшафтов. Уточняется, что на данный момент деревья в охранной зоне достигли критической высоты и создают угрозу для бесперебойного электроснабжения.

— При сильном ветре или налипании мокрого снега ветки могут приблизиться к проводам, что чревато обрывом и обесточиванием. Кроме того, растительность под ЛЭП может стать причиной пожара, короткого замыкания и создает риск травм для жителей, особенно детей, — говорится в сообщении.

Предполагается, что энергетики приведут в порядок четыре пролета опор высоковольтных линий. Работы выполнит специализированная подрядная организация в строгом соответствии с выданными разрешениями и под постоянным контролем их выполнения. После подрезки ветки уберут и утилизируют.

