В Томске обрежут деревья на ул. Беринга

В апреле на улице Беринга в Томске энергетики проведут подрезку деревьев в рамках приведения просеки в соответствие с требований законодательства об охранных зонах ЛЭП.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, работы согласованы городской комиссией по сохранению зеленых насаждений и ландшафтов. Уточняется, что на данный момент деревья в охранной зоне достигли критической высоты и создают угрозу для бесперебойного электроснабжения.

— При сильном ветре или налипании мокрого снега ветки могут приблизиться к проводам, что чревато обрывом и обесточиванием. Кроме того, растительность под ЛЭП может стать причиной пожара, короткого замыкания и создает риск травм для жителей, особенно детей, — говорится в сообщении.

Предполагается, что энергетики приведут в порядок четыре пролета опор высоковольтных линий. Работы выполнит специализированная подрядная организация в строгом соответствии с выданными разрешениями и под постоянным контролем их выполнения. После подрезки ветки уберут и утилизируют.

Томские новости

Все ледовые переправы закрыли в Томской области

7 апреля 2026
Томские новости

Подросток попал под иномарку в Томске

23 марта 2026
Томские новости

В томском ТЮЗе пройдёт читка пьесы «Стойко падают киты» режиссёра Александра Огарёва

1 апреля 2026
Томские новости

Луговой клещ расширяет свое присутствие в Западной Сибири — томские ученые

3 апреля 2026
Томские новости

Карантин по бешенству введен в двух хозяйствах в Томской области

23 марта 2026
Томские новости

В Томске до понедельника перекроют участок ул. Пирогова

6 апреля 2026
Томские новости

Фестиваль искусства и чтения «ТОМ» пройдет в Томске с 14 по 17 мая

30 марта 2026
Томские новости

В Сибири запустят учебный курс по сычуаньской кухне

13 апреля 2026