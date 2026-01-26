18+
18+
РЕКЛАМА

Томичей ждет повышение стоимости проезда в маршрутках

Город, Общественный транспорт, Томские новости, интересные новости Томска проезда тариф маршрутки Томичей ждет повышение стоимости проезда в маршрутках

В этом году в Томске ожидается увеличение стоимости проезда в общественном транспорте. Соответствующие запросы от перевозчиков рассматривает городская администрация. Об этом на прошедшем сегодня, 26 января, выездном совещании сообщил мэр Дмитрий Махиня.

— Они (перевозчики — прим. ред.) к нам обращаются, цены выросли, необходимо зарплаты платить, топливо, парк обновлять, — отметил мэр. — Сейчас от перевозчиков поступили документы с обоснованием. Я думаю, что с этим мы начнем работать. Какое-то повышение будет, но когда и в каком размере — говорить пока преждевременно. Как только документы проанализируем в установленном порядке, будет известно детально.

Дмитрий Махиня уточнил, что в Томске остается один из самых низких тарифов на проезд в общественном транспорте. При этом рыночная стоимость, по данным, представленным одним из перевозчиков, составляет 50 рублей.

— Мне кажется, что это чрезмерное повышение единовременно, скорее всего, такого роста не будет. Но какой-то будет, — отметил Дмитрий Махиня.

Напомним, в последний раз стоимость проезда в общественном транспорте в Томске поднималась в мае 2025 года. Ранее её определила тарифная комиссия: учитывались расходы на заработную плату, ГСМ, содержание автобусов. Для электротранспорта также включаются расходы на электроэнергию, содержание контактной сети, путей и прочее.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичей приглашают на выставку художника и скульптора Всеволода Майорова

10 января 2026
Томские новости

На Белом озере в Томске установили новые перголы и частично обустроили сцену

14 января 2026
Томские новости

В 2025 году томские волонтеры «ЛизаАлерт» нашли человека с помощью дрона и нейросети

13 января 2026
Томские новости

От идеи до релиза: как создаются видеоигры в России

19 января 2026
Томские новости

В Томске вновь заработали ледовые городки

20 января 2026
Томские новости

Тридцатиградусные морозы ждут томичей до конца недели

20 января 2026
Томские новости

Новым начальником департамента строительства Томской области назначен чиновник из Новосибирска

19 января 2026
Интервью

«Я стараюсь всегда куда-то вставить Томск»: режиссер Миша Семичев о новогодних фильмах и родном городе

11 января 2026