Томичей ждет повышение стоимости проезда в маршрутках

26 января 2026 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

В этом году в Томске ожидается увеличение стоимости проезда в общественном транспорте. Соответствующие запросы от перевозчиков рассматривает городская администрация. Об этом на прошедшем сегодня, 26 января, выездном совещании сообщил мэр Дмитрий Махиня.

— Они (перевозчики — прим. ред.) к нам обращаются, цены выросли, необходимо зарплаты платить, топливо, парк обновлять, — отметил мэр. — Сейчас от перевозчиков поступили документы с обоснованием. Я думаю, что с этим мы начнем работать. Какое-то повышение будет, но когда и в каком размере — говорить пока преждевременно. Как только документы проанализируем в установленном порядке, будет известно детально.

Дмитрий Махиня уточнил, что в Томске остается один из самых низких тарифов на проезд в общественном транспорте. При этом рыночная стоимость, по данным, представленным одним из перевозчиков, составляет 50 рублей.

— Мне кажется, что это чрезмерное повышение единовременно, скорее всего, такого роста не будет. Но какой-то будет, — отметил Дмитрий Махиня.

Напомним, в последний раз стоимость проезда в общественном транспорте в Томске поднималась в мае 2025 года. Ранее её определила тарифная комиссия: учитывались расходы на заработную плату, ГСМ, содержание автобусов. Для электротранспорта также включаются расходы на электроэнергию, содержание контактной сети, путей и прочее.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».